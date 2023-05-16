內地4月零售總額增速加快至18%　惟遜預期

國家統計局公布主要經濟指標差過市場預期。4月份，規模以上工業增加值按年增長5.6%，低於市場預期的升10.9%。首4個月，全國規模以上工業增加值按年增長3.6%。

4月份，社會消費品零售總額3.49萬億元人民幣(下同)，按年增長18.4%，比上月加快7.8個百分點，但仍差過預期上升21.9%。首4個月社會消費品零售總額14.98萬億元，按年增長8.5%，預期為升8.2%。

首4月，全國固定資產投資14.74萬億元，按年增長4.7%，比首3月回落0.4個百分點，亦差過預期的上升5.5%。分域來看，基礎設施投資按年增長8.5%，製造業投資增長6.4%，房地產開發投資下降6.2%，其中住宅投資下降4.9%。

4月份，全國城鎮調查失業率為5.2% ，比上月下降0.1個百分點。16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為20.4%、4.2%。25至59歲勞動力中，初中及以下學歷、高中學歷、大專學歷、本科及以上學歷勞動力調查失業率分別為4.5%、4.6%、4%、3.1%。31個大城市城鎮調查失業率為5.5%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。

國家統計局表示，4月份國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多。但國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，把發揮政策效力和激發經營主體活力結合起來，積極恢復和擴大需求，加快建設現代化產業體系，促進經濟實現質的有效提升和量的合理增長，着力推動經濟高質量發展。