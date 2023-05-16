【高盛推介】美團上試140元 獲北水重新吸納
2023年05月16日 12:12
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團(03690)周一(15日)升約3.4%，周二(16日)早上繼續上升。早上高開約1.9%後曾高見139.8港元，突破半個月高位。現報138.8元，升約1.8%。有券商料美團今年首季收入達569.8億元人民幣，按年增長23.1%；非通用會計準則下淨利潤達14.1億元人民幣，並料管理層可在首季業績交流中提供相對樂觀的次季預期。該行維持對美團「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於上周二至上周四(9至11日)共錄得約1,110萬元資金流入後，上周五(12日)及本周一獲資金轉向沽出。淡倉於上周五及本周一共錄得約70萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，可見北水於周一轉向買入美團，錄得約5.5億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價170元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的美團購(14994)。活躍條款選擇可留意低街貨美團購(14872)。中年期選擇可留意美團購(15143)。牛證方面可留意美團牛(56198)，與現價有約25元收回距離。
美團購(14994)，行使價150元，2023年9月26日到期，實際槓桿5.5倍，行使價170元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團購(14872)，行使價160.1元，2023年10月26日到期，實際槓桿5.3倍，活躍條款、低街貨。
美團購(15143)，行使價170.1元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.7倍，中年期。
美團牛(56198)，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比率5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
美團沽(14119)，行使價122.88元，2023年7月26日到期，實際槓桿8倍，低面值、高槓桿。
美團熊(61463)，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率26.3倍，最高槓桿近熊。
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