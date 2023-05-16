香港無線科技商會：AI是兵家必爭之地　倡業界擁抱新技術

去年才推出的生成式人工智能(AI)聊天機器人ChatGPT，在短時間內給世界帶來翻天覆地的變化。香港無線科技商會主席李勁華形容，AI對業界而言是兵家必爭之地，創科行業均知道這是一個「爆發性增長的市場」，ChatGPT的用家由零增至百萬僅需時數日，增長速度之快是「好耐冇見過」，惟他相信汰弱留強永遠存在，企業如果不擁抱新的顛覆性科技，則有機會被淘汰。

李表示，他跟會員聚會時，大部分都表示正研發AI有關產品，或者透過AI配合自身產品或服務，認為這個現象「唔會返轉頭、大家一定係向住呢個方向發展」。當然企業投資在AI領域，何時能夠回本是很難預計，畢竟這些新的顛覆性技術冒起後需要一段時間投資，當市場不斷發展，相信機會處處，又謂創科行業本來就要鼓勵大家「擁抱新技術」。

那麼人工智能會否搶走人類的「飯碗」？至少暫時不會。

一項香港無線科技商會主辦、並由香港生產力促進局負責執行的調查發現，有73%受訪香港企業擬於業務中採用人工智能產品或者服務。惟多達94%認為人工智能只可以在應用程式開發中擔任支援角色，普遍認為能夠提升生產力1%至24%，僅6%受訪者表示人工智能會取代程式員工作。

更甚者，由於人工智能需要人手去管理或支援、舊團隊未必及時適應及技術還沒有成熟等理由，33%受訪港企表示會因應人工智能而增加人手，其中11%更指要增加25%人手或以上。不過，53%受訪港企指公司缺乏所需技術、資源及時間導致人工智能在行内未能普及。

該項調查於今年2月至4月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企管理階層。

香港生產力促進局數碼轉型部總經理陳仲文表示，參考以往顛覆性技術如雲端的崛起，初期是取代了一些數據中心或伺服器機房的支援員工，但當技術變得成熟，反而衍生更多新職位如雲端工程師，「大抵上是職位的轉移」。