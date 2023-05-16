調查：港6成智能手機應用程式企業缺技術人員

雖然港府已為「搶人才」、「搶企業」扭盡六壬，一項香港無線科技商會主辦的調查顯示，有多達六成受訪港企認為，過去一年最大的營運挑戰是人手不足。

該項名為「香港智能手機應用程式業界調查2022-2023」的調查，由香港生產力促進局於今年2月至4月期間，分別以網上問卷及電話形式訪問了172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機應用程式業務的企管理階層。

調查顯示，47%受訪港企表示技術人員不足，這類型員工的短缺情況較管理層及銷售人員為嚴重。

整體來說，有59%受訪港企認為技術人員不足的主因是缺乏擁有相關技術的專才。至於管理層及銷售人員的人才短缺情況，受訪港企認為情況有所改善，其中管理層職位沒有人手短缺的比例維持於42%，銷售人員沒有人手短缺的比例亦從2021年的50%下降至2022年的46%。

面對人才流失及短缺問題，近六成受訪港企指通過招聘兼職、自由職業者，有四成半則指通過改善員工的福利待遇來解決。

惹人關注的是，有三成受訪港企表示在2022-2023財政年度有錄得盈餘，較2021年時的同一調查微跌2%。

本地手機應用程式開發公司的年度收人普遍較2021年少，其中年營收在50萬港元以下的受訪港企比例從11%增加至19%；年營收在50萬元至200萬元的受訪港企更只增4%。

同時，受訪港企從應用程式業務所獲的年度盈利普遍減少，在2022年，只有21%受訪港企有超過一半的收人來自手機應用程式業務，比2021年下降了9個百分點。

處於虧損狀態的受訪港企對於未來能否達至收支平衡均持保守態度，只有47%報稱預計於未來3至5年達到收支平衡。