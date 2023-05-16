道指期貨跌33點　金價企穩2000美元

美匯指數報102.110；港匯見7.8374；離岸人民幣(CNH)報6.9735；美元兌日圓報135.78；歐元處1.0896；英鎊報1.2523。金價報2,009.54美元。油價微升，布油報75.72美元，紐油處71.54美元。比特幣跌0.4%至27,253美元。道指期貨跌33點。

焦點數據：

17:00 歐元區國內生產總值(經季節調整)

17:00 歐元區3月貿易收支

20:30 美國4月零售銷售

20:30 加拿大4月消費物價指數

21:15 美國4月產能利用率

21:15 美國4月工業生產

22:00 美國3月企業存貨

22:00 美國5月NAHB房屋市場指數

●港股虎頭蛇尾，兩萬關又失諸交臂！恒生指數收報19,978點，升7點或0.03%，主板成交縮至783億港元。

-名創優品上季淨利潤大增3.8倍，創新高。

-LME：去年取消鎳交易是正確決定。

-渣打在港舉辦投資研討會，洪丕正：要捉緊亞洲機遇。

-內地4月零售總額增速加快至18%，惟遜預期。

-統計局重申內地不會出現通縮，地產市場處調整期。

-傳萬達與內銀談判，部分今年到期貸款還息不還本。

-2023新財富500富人榜：鍾睒睒連續3年奪冠，馬雲排第六。

-去年迄今24中企據稱已換審計師，降被美除牌風險。

香港經濟：

●香港無線科技商會：AI是兵家必爭之地，倡業界擁抱新技術。

●調查：港6成智能手機應用程式企業缺技術人員。

外地經濟：

●傳奇基金大佬：美國加息周期已完，美股年底看升。

●日本家居電價將提高42%，恐推高通脹。

●摩通警告債務上限倘續處僵局，美股可能遭拋售。

●中國8個月來首度增持美國國債，3月買入205億美元。

●澳洲央行會議紀錄：5月加息因通脹風險，可能需要再加。

企業消息：

●大摩傳考慮亞太投行團隊裁員7%，料涉40多個職位。

●巴菲特重整銀行股組合，清倉台積電。

●《沽注一擲》現實主角首季勁撈地區銀行股，重倉阿里及京東。

●金融大鱷索羅斯逝世？本尊回應：「我很健康」。

●LG與三星擬聯手拓展OLED電視市場，擠走SONY。