道指期貨跌33點 金價企穩2000美元
2023年05月16日 16:16
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美匯指數報102.110；港匯見7.8374；離岸人民幣(CNH)報6.9735；美元兌日圓報135.78；歐元處1.0896；英鎊報1.2523。金價報2,009.54美元。油價微升，布油報75.72美元，紐油處71.54美元。比特幣跌0.4%至27,253美元。道指期貨跌33點。
焦點數據：
17:00 歐元區國內生產總值(經季節調整)
17:00 歐元區3月貿易收支
20:30 美國4月零售銷售
20:30 加拿大4月消費物價指數
21:15 美國4月產能利用率
21:15 美國4月工業生產
22:00 美國3月企業存貨
22:00 美國5月NAHB房屋市場指數
●港股虎頭蛇尾，兩萬關又失諸交臂！恒生指數收報19,978點，升7點或0.03%，主板成交縮至783億港元。
-名創優品上季淨利潤大增3.8倍，創新高。
-LME：去年取消鎳交易是正確決定。
-渣打在港舉辦投資研討會，洪丕正：要捉緊亞洲機遇。
●內地A股全線向下，其中滬綜指失守3,300關，收報3,290點，跌19點或0.6%，成交金額3,853.86億元人民幣。https://bit.ly/3MEZFS9
-內地4月零售總額增速加快至18%，惟遜預期。
-統計局重申內地不會出現通縮，地產市場處調整期。
-傳萬達與內銀談判，部分今年到期貸款還息不還本。
-2023新財富500富人榜：鍾睒睒連續3年奪冠，馬雲排第六。
-去年迄今24中企據稱已換審計師，降被美除牌風險。
香港經濟：
●香港無線科技商會：AI是兵家必爭之地，倡業界擁抱新技術。
●調查：港6成智能手機應用程式企業缺技術人員。
外地經濟：
●傳奇基金大佬：美國加息周期已完，美股年底看升。
●日本家居電價將提高42%，恐推高通脹。
●摩通警告債務上限倘續處僵局，美股可能遭拋售。
●中國8個月來首度增持美國國債，3月買入205億美元。
●澳洲央行會議紀錄：5月加息因通脹風險，可能需要再加。
企業消息：
●大摩傳考慮亞太投行團隊裁員7%，料涉40多個職位。
●巴菲特重整銀行股組合，清倉台積電。
●《沽注一擲》現實主角首季勁撈地區銀行股，重倉阿里及京東。
●金融大鱷索羅斯逝世？本尊回應：「我很健康」。
●LG與三星擬聯手拓展OLED電視市場，擠走SONY。