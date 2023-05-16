【產經直播】港股一彈即散 仍未擺脫弱勢？

港股高開低走，恒指周二(16日)高開212點，見20,183點，已經是全日最高位。內地公布中國重磅經濟數據，包括中國4月份工業增加值、零售及固定資產投資數據均差過市場預期，隨後恒指升幅收窄，午後更一度轉跌，最終收市微升7點，報19,978點，始終未能企穩兩萬關，成交783億元。內地主要經濟指標表現遜色，有咩啟示？會否進一步拖累港股？後市不宜樂觀？

加拿大艾伯塔省山火影響當地石油產能，憂慮供應減少，油價反彈逾1%，帶動「三桶油」向上。油價可繼續看好？油股吼邊隻？

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