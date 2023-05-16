【產經直播】港股一彈即散 仍未擺脫弱勢？
2023年05月16日 16:23
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港股高開低走，恒指周二(16日)高開212點，見20,183點，已經是全日最高位。內地公布中國重磅經濟數據，包括中國4月份工業增加值、零售及固定資產投資數據均差過市場預期，隨後恒指升幅收窄，午後更一度轉跌，最終收市微升7點，報19,978點，始終未能企穩兩萬關，成交783億元。內地主要經濟指標表現遜色，有咩啟示？會否進一步拖累港股？後市不宜樂觀？
大型科技股受追捧，騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)分別於周三(17日)及周四(18日)放榜，騰訊績前獲北水青睞加倉；阿里巴巴則表示將大力投資淘寶App內容創作以對抗新興競爭對手，以及該企2022年財務報表獲美國證交會(SEC)審查通過。騰訊升1%過外，阿里則靠穩，邊隻更有上升空間？至於美團(03690)同樣獲北水增持，股價連升三日；而京東(09618)今日(16日)被炒上，一度升4.6%，呢兩隻又要點操作？
航空股方面，東方航空(00670)上月旅客量大增，其中4月客運運力投入按年飆7.36倍，旅客周轉量按年升9.6倍；中國國航(00753)4月客運運力投入及旅客周轉量亦按年彈4.67倍及6.31倍。航空公司數據不俗，航空股前景可睇好？東方航空及中國國航相比今年年初，股價已回落不少，現水平是否吸納時機？
加拿大艾伯塔省山火影響當地石油產能，憂慮供應減少，油價反彈逾1%，帶動「三桶油」向上。油價可繼續看好？油股吼邊隻？
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