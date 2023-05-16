Mastercard冀5年內淘汰使用全新PVC膠製作支付卡

Mastercard宣布加速淘汰使用全新聚氯乙烯（PVC膠）製作支付卡，預計於2028年前實現。隨着消費者的環境保護意識日增，此舉可加強公司對可持續性的承擔，並提供更多可持續卡產品予消費者選擇。

自2028年1月1日起，所有全新的Mastercard塑膠支付卡將由更具可持續性的物料製成，包括循環再用或生物塑膠如rPVC、rPET或PLA1，並將通過機制認證，令Mastercard成為眾多支付網絡的先驅。公司同時亦會支持其全球發卡伙伴淘汰全新PVC膠。

Mastercard亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，地球正面臨塑膠問題，需要全社會合力解決，惜當下通常以個別行動或在欠缺協調的情況下處理。透過可持續卡計劃，Mastercard帶領全球銀行、金融機構，以及一共持有超過30億張Mastercard卡的消費者，以合作和夥伴關係共同打造更環保的支付行業。

Mastercard自2018年開展可持續卡計劃以來，來自80個國家的超過330間發卡機構已自願參與計劃，其中亞太地區佔90個席位，遍布15個市場。