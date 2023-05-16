老虎證券及富途將下架中國交易App　美股盤前股價插水

外媒報道指，老虎證券及富途擬將其交易應用程式(App)從中國的網上商店下架。兩企回應指，是響應中國證監會對跨境證券業務的整改要求。美股盤前交易時段，老虎證券及富途股價插水，最新分別跌7%及11%。

老虎國際發言人回覆《東網》查詢時指，根據中國證監會有關跨境證券業務整改的要求，為高質量完成整改工作，集團將於2023年5月18日起調整中國境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」應用程式。老虎國際重申，本次服務調整僅適用於中國境內用戶，香港業務不受影響，集團於全球其他國家和地區的客戶仍可繼續下載、使用APP及享受服務。未來，集團將繼續在遵守各個國家和地區監管規定的基礎上，持續藉著科技為投資者提供一流的投資體驗。

富途控股刊發聲明回應指，為響應中國證監會對跨境證券業務的整改要求，富途將從中國內地應用商店下架富途牛應用程式，以使其營運完全符合該監管原則。不過，其App下架後，中國內地客戶仍可透過現有的App進行交易，相關服務和業務不會受到任何影響。至於中國內地以外地區的用戶也不會受到影響，仍然可以下載及使用其App。

早前，外媒引述知情人士透露，富途控股和老虎證券(Up Fintech Holdings)計劃從中國的在線商店中，刪除允許其客戶在海外交易股票的應用程式(App)。知情人士指出，富途控股和老虎證券的App下架，可能會波及其他公司，進一步削弱大眾對中國監管方面的信心。

去年底，中證監表示推進富途控股、老虎證券非法跨境展業整治工作，要求兩家互聯網券商對違法違規行為進行整改。