安永：內銀息差壓力料持續　惟收窄幅度有限

會計師行安永一份報告發現，今年首季中國42家A股上市銀行淨利潤按年增長3.22%，較去年首季放慢5個百分點。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑坦言，難以預測今年內銀收入及盈利狀況，仍要視乎內地經濟復甦速度。

他認為，內銀息差壓力將持續一段時間，但隨着存款利率、貸款市場報價利率(LPR)下調，預期整體收窄幅度有限，淨息差有望改善，息差「不會壓到銀行透不過氣」。

他解釋，內地經濟仍處於復甦初期，政策支持銀行加大信貸投放，貸款利率下調令企業繼續復甦的情況會持續，加上內地通脹低企，即使利率有下調空間，銀行亦可下調存款利息應對。

截至3月底，該批銀行的不良貸款額，按年增加554.2億元人民幣，升至近1.94萬億元；加權平均不良貸款率為1.29%，較去年底下降0.01個百分點。被問到內地房地產行業對銀行的不良貸款率影響，安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢表示，隨着房地產新政策出台，整體經濟亦逐步回復，前景趨正面。惟同時仍要觀察全球宏觀經濟及衝擊，以及經濟復甦速度是否如預期。

另外，年初有傳中央政府促國企逐漸停用國際會計師大行，張氏指，該行就內地銀行審計工作如常，未見到有任何特別狀況出現。