前保險代理人因使用虛假學歷成績單　被禁重投業界3年

保險業監管局對一名前保險代理人採取紀律行動，該名前保險代理人使用據稱由一間澳洲大學發出的虛假學歷成績單，以證明他符合根據前自律規管制度成為保險代理人的最低限度學歷要求。本案是按照提交虛假學歷成績單時的適用規定處理的。該前保險代理人被禁止於3年內再次申請牌照。

該前保險代理人承認於2015年使用該虛假學歷成績單，以支持其向保險代理登記委員會申請註冊為兩間獲授權保險公司（分別屬於同一公司集團的人壽保險公司和一般保險公司）的保險代理人。前代理人在申請表格中申報的事項，包括其在該申請表格中提供的所有資料是完整並真實的。該申請獲保險代理登記委員會所接納，而前代理人獲得註冊成為保險代理人。

於2018年初，在該前代理人與原主事獲授權保險公司的代理合同終止後，他使用同一份據稱由該澳洲大學簽發的虛假學歷成績單，以向保險代理登記委員會申請獲委任為另外兩間獲授權保險公司（分別屬於同一公司集團的人壽保險公司和一般保險公司）的保險代理人。上述申請亦再次獲保險代理登記委員會所接納。

於2018年4月，其中一間該前代理人的新主事獲授權保險公司聘用一名外部供應商以核實該學歷成績單的真實性。通過這個核實過程，保險公司發現該澳洲大學並沒有發出有關學歷成績單，而且學歷成績單是虛假的。保險公司於是尋求與前代理人澄清此事。隨後，保險公司收到據稱由該澳洲大學的畢業辦公室簽發的一封信件，核實該大學曾錄取前代理人。然而，信件並沒有註明日期和簽名，所顯示的電話號碼亦不完整。保險公司通過其外部供應商對這封信件進行了進一步的盡職調查，發現這封信件並不是該澳洲大學的畢業辦公室簽發的，而且是虛假的。保險公司隨後終止了前代理人的合約，並向保監局報告有關事件。

經保監局調查，該前代理人承認該虛假學歷成績單是以100澳元購入，並知道虛假學歷成績單所載的資料並非屬實。他進一步承認在獲悉該保險公司無法核實虛假學歷成績單的真實性後，購買虛假信件作證明。

保監局指出，任何人士如購買虛假學歷成績單，利用它成為一名保險代理人，並進一步通過獲得一封虛假信件來謊稱虛假學歷成績單為真實，即顯示其缺乏道德和誠信，並違反保險市場賴以為基礎的信任，亦不應作為金融服務業的一分子。保監局不會容忍任何人作出類似作為，並將毫不猶豫地繼續採取所需行動。