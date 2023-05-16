【多圖】鰂魚涌太明樓銀主盤以498萬拍出　呎價1.2萬元

細價及上車住宅獲追捧，港島東鰂魚涌太明樓連天台銀主盤開價450萬元拍賣，獲多達3組客爭購，最終競逐至498萬元賣出，高開價48萬元或約10.7%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，周二(16日)共有約50人出席拍賣會，屬正常人數，並售出4項物業。包括上述銀主單位，實用面積約408方呎，天台面積約229方呎，成交呎價約12,206元。

另外，紅磡啟岸中層D6室納米銀主單位，實用面積約197方呎，開價335萬元，亦以365萬元售出，呎價18,528元。單位於2019年成交價約475萬元，現時成交價低約110萬元或約23.2%。

推出翻拍的元朗安龍村雙號A全幢物業，屬法院令及不提供樓契，實用面積約1,088方呎，天台面積約165方呎，開拍價256萬元，獲兩組客競投，最後搶高64萬元或約25%，以320萬元沽出，呎價2,941元。

此外，北角英皇柏麗大道單號C舖業主舖，實用面積77方呎，開價125萬元，最終以128萬元賣出，呎價約16,623元。該舖每月租金收入約6,900元，依此計算，租金回報率約6.5厘。