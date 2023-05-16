泓碧一房放盤5個月減至533萬沽 4年帳蝕16萬離場

馬鞍山半新盤泓碧錄5月第二宗蝕賣，屋苑一房單位開價570萬元，放盤5個月，減價37萬元，以533萬元售出，約4年帳面虧損16萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯丘松原表示，黃竹坑居屋南濤閣1座高層F室，實用面積約483方呎，獲同區綠表客垂青，以在未補價第二市場以483萬元成交，呎價約10,000元。

●美聯范浩軒指，鰂魚涌太古城5月錄6宗買賣，屋苑鄱陽閣高層D室，實用面積約583方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，以887萬元略低於市價成交，呎價約15,214元，原業主於2020年5月以約1,000萬元購入，帳面蝕讓約113萬元，貶值約一成。

●世紀21溢榮郭少玲透露，筲箕灣居屋東欣苑A座中層14室，實用面積約597方呎，三房間隔，去年11月放盤，未補價第二市場叫價680萬元，4月調整至598萬，終獲白居二買家以590萬元承接，減幅約13.2%，呎價約9,883元。

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九龍區

●香港置業文愛玲稱，旺角奧柏‧御峯1座高層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，望海景，以480萬元放盤約兩個月後，同區投資者經議價後減價30萬元，以450萬元易手，呎價約17,045元，原業主於2017年8月以約430萬元購入，帳面獲利20萬元。

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園18座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望內園景，未補價第二市場以598萬元易手，呎價約10,101元，原業主於1998年7月以213萬元購入，持貨近25年帳面獲利385萬元，單位期內升值約1.8倍。

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新界區

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山泓碧2座低層H室，實用面積約315方呎，一房間隔，望內園景，原先開價570萬元，放盤5個月，減價37萬元，獲買家以533萬元承接，呎價約16,921元，原業主於2019年1月以549萬元購入，帳面蝕16萬元，期內跌價約3%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山嵐岸最新錄本月首宗買賣，單位6座低層F室，實用面積約701方呎，套三房間隔，開價約960萬元，議價後以928萬元易手，呎價約13,238元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區5月暫錄約38宗二手買賣，按月減少約兩成，其中海典居6座中層A室，實用面積約947方呎，套三房間隔，開價約1,500萬元，其後減價至1,488萬元易手，呎價約15,713元，新買家為用家。

●中原黃政遠指，青衣區5月暫錄得約23宗二手買賣，灝景灣2座低層H室，實用面積約853方呎，套三房連儲物房間隔，向內園望少海景，最初開價1,380萬元，降價至1,180萬元，終再減32萬元，以1,148萬元成交，呎價約13,458元，新買家為換樓客。

●利嘉閣陳文傑表示，荃灣映日灣3座高層E室，實用面積約289方呎，一房間隔，望市景，新買家原居於外國，子女有意在港置業，近日趕回港睇樓，追價10萬元，以630萬元買入，呎價約21,799元，單位約4年帳面升值近12%。

●中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊上半月只錄得9宗買賣，樂湖居12座低層B室，實用面積約633方呎，套三房間隔，叫價由580萬減至570萬元，最終售562萬元，呎價低見約8,878元，屬屋苑近兩個月來最平呎價，新買家為同區上車客。

●美聯馮根明指，元朗朗庭園5座高層B室，實用面積約429方呎，兩房設計，先前以600萬元放售，區內首置客睇樓兩次後，議價34萬元，即以566萬元承接，呎價約13,193元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，粉嶺居屋嘉盛苑D座頂層戶，實用面積約538方呎，兩房間隔，望山景，原先在已補價第二市場開價509萬元，放盤10個月，減價27萬元，獲同區分支家庭洽購，以482萬元獲承接，呎價約8,959元。

●世紀21奇豐周晉廷透露，粉嶺中心H座中層3室，實用面積約512方呎，三房間隔，望球場景，放盤僅4日，開價638萬元，獲區內買家洽購，以623萬元成交，呎價約12,168元，新買家為區內成長的年輕人，適逢母親節入市日後與家人同住。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園5月暫錄2宗買賣，屋苑4座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價670萬元，議價後645萬元易手，呎價約12,747元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢井欄樹村單號屋分層戶，四房間隔，望山景，原先叫價560萬元，減60萬元，以500萬元獲買家承接，減幅約10.7%，原業主早於1997年1月購入上址，當時作價240萬元，持貨約26年帳面獲利260萬元，期內升值約1.1倍。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳廣場1座高層E室，實用面積約414方呎，兩房間隔，原業主去年1月最初開價約848萬元放售，及後隨市況下調價錢，累減約120萬元，終以728萬元成交，呎價約17,585元，新買家為年輕上車客。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳日出康城GRAND MARINI第2B座中層A室，實用面積約785方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，叫價約1,530萬元放售，議價後以1,310萬元易手，累減約220萬元，呎價約16,688元，原業主一手買入，持貨約4年帳蝕約18萬元。

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