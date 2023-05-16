市區鐵路上蓋加推45伙　新界盤可交樓安排招標開售

新盤市場續成樓市焦點，市區鐵路上蓋項目加推最新價單合共45個單位，預計周三(16日)落實首輪銷售安排。新界亦有樓盤已進入交樓程序，隨即展開現樓銷售部署，安排於下周一(22日)招標發售20伙。

●瑜一．天海加推45伙價單 折實平均呎價28655元

發展商推盤攻勢持續，華懋集團發展的何文田站瑜一．天海於周二(16日)加推第2號價單，涉及45個單位，折實平均呎價約28,655港元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，新推單位佔29伙為兩房戶，另有15個三房單位，以及1個一房單位，實用面積327至960方呎，當中包括8個連平台特色戶。

整批單位折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價約25,500至32,800元，以價單售價計算，市值共約10.3億元。

她續稱，預計銷售安排將於24小時內公布，並部署本周開售。而考慮到景觀、樓層、座向及新推的特色單位，是次屬原價加推。

●名日‧九肚山獲滿意紙 下周一招標發售20伙

是次招標發售包括18伙四房連雙套房標準戶，實用面積1,213至1,226方呎。餘下兩個為特色單位，包括2座25樓A室連天台戶，實用面積1,217方呎，天台面積444方呎，呎價有望打破項目呎價約2.8萬元的紀錄。另一伙為同座2樓C室連平台單位，實用面積1,189方呎，附設約123方呎平台。

他續稱，中港恢復通關後，佔約25%睇樓客來自內地，並計劃短期內到深圳及廣州進行路演，而樓盤亦會設有全新現樓示範單位，供客戶預約參觀。

該集團營業經理詹勳榮指出，迄今累沽189伙，套現逾28.7億元，其中分層單位平均呎價約1.75萬元，洋房單位已全數沽清，平均呎價約2.7萬元。

●必嘉坊‧迎匯周六推售20伙一房戶 價格劃一下調約3.5%

恒基地產（00012）紅磡必嘉坊‧迎匯周二(16日)更新價單，其中20個單位價單售價劃一下調約3.5%，減價單位均為項目F室，全屬實用面積270方呎的一房戶。發展商同時公布該批單位的銷售安排，將於周六以先到先得方式推售，折實平均呎價約20,082元。

其中最低售價及呎價為6樓F室，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價527.94萬元，呎價約19,553元。項目開售至今累售164伙。

●白石角University Hill第2B期截票 超額認購逾27倍

資料顯示，第二輪發售的單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，以價單推出單位售價由332.55萬至935.75萬元，呎價約13,852至19,350元，並於周三(17日)進行抽籤。

●山頂種植道46號下周標售全數4幢洋房

通關後本港豪宅新盤樓市明顯轉旺，有發展商趁勢一口氣標售港島山頂種植道46號全部4幢洋房。該項目周二(16日)於一手住宅物業銷售網上載最新銷售安排，將於5月22日開始招標A至D單位，招標期至2023年12月29日。

該4幢包括A、B、C及D單位，樓高4層，實用面積分別4,432方呎、4,086方呎、4,060方呎及4,408方呎，均屬四套間隔，每幢皆附設升降機及游泳池。花園面積由1,492至2,206方呎，另連天台面積由826至915方呎。資料顯示，上述項目早於2007年入伙，至今有約16年樓齡，並曾經出租。

●天瀧再招標售出兩伙 呎價近3.9萬元

另一伙為同座23樓B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價亦為5,380萬元，呎價約38,929元。項目開售至今累售15伙，套現逾7.2億元。

●維港滙II再沽兩伙，涉額3,519.3萬元

另一伙為兩房戶，項目6座26樓B室，實用面積490方呎，以1,307.2萬元售出，呎約26,677元。

維港滙系列於5月沽出14伙，套現逾2.7億元，今年累計售出157伙，套現逾34億元。而開售至今則已售出970伙，套現金額逾153億元。

●海茵莊園開放式單位以440萬元售出