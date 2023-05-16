市區鐵路上蓋加推45伙 新界盤可交樓安排招標開售
2023年05月16日 21:09
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新盤市場續成樓市焦點，市區鐵路上蓋項目加推最新價單合共45個單位，預計周三(16日)落實首輪銷售安排。新界亦有樓盤已進入交樓程序，隨即展開現樓銷售部署，安排於下周一(22日)招標發售20伙。
●瑜一．天海加推45伙價單 折實平均呎價28655元
發展商推盤攻勢持續，華懋集團發展的何文田站瑜一．天海於周二(16日)加推第2號價單，涉及45個單位，折實平均呎價約28,655港元。
華懋集團銷售總監封海倫表示，新推單位佔29伙為兩房戶，另有15個三房單位，以及1個一房單位，實用面積327至960方呎，當中包括8個連平台特色戶。
整批單位折實售價由833.85萬至3,007.79萬元，折實呎價約25,500至32,800元，以價單售價計算，市值共約10.3億元。
她續稱，預計銷售安排將於24小時內公布，並部署本周開售。而考慮到景觀、樓層、座向及新推的特色單位，是次屬原價加推。
●名日‧九肚山獲滿意紙 下周一招標發售20伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山已取得滿意紙並展開交樓程序，發展商隨即啟動現樓銷售安排。集團營業部首席經理郭子威表示，下周一(5月22日)以招標發售20個單位，包括項目最後兩個特色戶，並有信心連天台單位實用呎價可達3萬元，勢創項目新高。
是次招標發售包括18伙四房連雙套房標準戶，實用面積1,213至1,226方呎。餘下兩個為特色單位，包括2座25樓A室連天台戶，實用面積1,217方呎，天台面積444方呎，呎價有望打破項目呎價約2.8萬元的紀錄。另一伙為同座2樓C室連平台單位，實用面積1,189方呎，附設約123方呎平台。
他續稱，中港恢復通關後，佔約25%睇樓客來自內地，並計劃短期內到深圳及廣州進行路演，而樓盤亦會設有全新現樓示範單位，供客戶預約參觀。
該集團營業經理詹勳榮指出，迄今累沽189伙，套現逾28.7億元，其中分層單位平均呎價約1.75萬元，洋房單位已全數沽清，平均呎價約2.7萬元。
●必嘉坊‧迎匯周六推售20伙一房戶 價格劃一下調約3.5%
恒基地產（00012）紅磡必嘉坊‧迎匯周二(16日)更新價單，其中20個單位價單售價劃一下調約3.5%，減價單位均為項目F室，全屬實用面積270方呎的一房戶。發展商同時公布該批單位的銷售安排，將於周六以先到先得方式推售，折實平均呎價約20,082元。
其中最低售價及呎價為6樓F室，實用面積270方呎，一房間隔，折實售價527.94萬元，呎價約19,553元。項目開售至今累售164伙。
●白石角University Hill第2B期截票 超額認購逾27倍
新界上車新盤收票反應踴躍，新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill第2B期將於明日次輪銷售205伙。市場消息指，項目已截票並收到逾5,200個購樓意向登記，以價單形式發售185伙計算，超額認購逾27倍。
資料顯示，第二輪發售的單位，戶型涵蓋開放式至三房間隔，以價單推出單位售價由332.55萬至935.75萬元，呎價約13,852至19,350元，並於周三(17日)進行抽籤。
●山頂種植道46號下周標售全數4幢洋房
通關後本港豪宅新盤樓市明顯轉旺，有發展商趁勢一口氣標售港島山頂種植道46號全部4幢洋房。該項目周二(16日)於一手住宅物業銷售網上載最新銷售安排，將於5月22日開始招標A至D單位，招標期至2023年12月29日。
該4幢包括A、B、C及D單位，樓高4層，實用面積分別4,432方呎、4,086方呎、4,060方呎及4,408方呎，均屬四套間隔，每幢皆附設升降機及游泳池。花園面積由1,492至2,206方呎，另連天台面積由826至915方呎。資料顯示，上述項目早於2007年入伙，至今有約16年樓齡，並曾經出租。
●天瀧再招標售出兩伙 呎價近3.9萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及華懋集團等六大發展商合作發展的啟德天瀧連日錄得成交，周二(16日)再透過招標售出兩伙，包括第5座23樓A室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價5,380萬港元，呎價38,929元。
另一伙為同座23樓B室，實用面積1,382方呎，四房間隔，成交價亦為5,380萬元，呎價約38,929元。項目開售至今累售15伙，套現逾7.2億元。
●維港滙II再沽兩伙，涉額3,519.3萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(16日)再錄兩宗成交，涉額共3,519.3萬港元。成交包括2座18樓B室，實用面積741方呎，三房間隔，成交價2,212.1萬元，呎價約29,853元。
另一伙為兩房戶，項目6座26樓B室，實用面積490方呎，以1,307.2萬元售出，呎約26,677元。
維港滙系列於5月沽出14伙，套現逾2.7億元，今年累計售出157伙，套現逾34億元。而開售至今則已售出970伙，套現金額逾153億元。
●海茵莊園開放式單位以440萬元售出
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園周二(16日)錄1宗開放式成交，最新售出單位為2座3樓C2室，實用面積222方呎，成交價440萬港元，呎價約19,820元。項目5月至今共售出13伙，套現逾7,700萬元。