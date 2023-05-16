美股個別發展　Capital One升近5%

美股3大指數個別發展，道指於早段跌67點，報點；標指跌33,281點，報4,135點；以科技股為主的納指曾升11點，報12,377點。港股夜期報19,882點，跌30點，低水96點。

股神巴菲特此前曾經強調，台積電是「世界上管理最好和最重要的公司之一」，可惜因為擔憂地緣問題而決定減持。他掌舵的投資旗艦公司巴郡最新披露的13F持倉文件顯示，公司已於截至3月底止的首季度完全清倉台積電，同時「一股不留」的還有紐約梅隆銀行、美國合眾銀行，以及高檔家具零售商RH。

至於上季才買入的「新歡」有能源公司Vitesse Energy、金融公司Capital One，以及酒精飲品公司Diageo。Vitesse Energy股價升1.42%、Capital One升4.98%。

眼見股神有新操作，不少投資者自然蠢蠢欲動想跟隨入市，可惜部分內地的美股投資者可能未能把握今次機會。事緣富途及老虎證券因為監管整改，已將其手機應用程序(App)從內地下架。兩家公司均回應指，內地以外的用戶不受影響，仍可正常使用。富途股價於美股周二早段曾跌3.78%，老虎證券母公司向上融科亦則跌8%。