百度上季收入倒退逾半成

百度多年來一直聲稱自己正在力拓AI業務，可惜無太大起色，直到近期ChatGPT爆紅，才忽然跟風搞出一個名為「文心一言」的AI聊天機械人，結果還因為表現未符市場期望而遭市場嫌棄，包括作為中國公司研發的AI，對中文的理解居然遠遠差過ChatGPT。

在此之前，大型對沖基金橋水（Bridgewater）披露的文件顯示，其已於首季全數清倉百度的美國預託證券(ADR)，涉及70.24萬股，估計涉及價值逾1.06億美元。當然，好在橋水「走得快」，畢竟百度股價於第二季迄今表現平平，其於港股市場的累計跌幅為16.4%。

值得注意的是，正當各大科企紛紛加大投入研發AI之際，需要追趕對手的百度首季研發費用為54.23億元，按年及按季均錄得下跌，公司稱這是由於人員相關支出減少。由此也不難理解為何百度自稱發展AI多年，卻反被ChatGPT橫空出世擊敗。