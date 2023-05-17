東方日報B1：中美經濟危　全球嗌弊

美國經濟備受通脹高企、加息周期、銀行倒閉事件及美債上限等一連串問題打擊，衰退叩門。本來市場憧憬年初中國經濟重啟，有助平衡全球經濟風險，誰知內地最新公布的零售、工業和固投數據全遜預期，「三大引擎」全線失速，經濟復甦進度顯然不似預期。世界兩強爭霸，換來竟然是經濟「鬥衰」的爛局，全球經濟前景堪憂！

【華上月零售工業遜預期 兩成年輕人失業破紀錄】

中國多項宏觀經濟指標遜預期！儘管4月消費品零售、工業生產等表現在去年同期低基數下，按年增速看似加快，但細看實際規模或經濟復甦節奏皆節節倒退，尤其是年輕人調查失業率創下紀錄新高的20.4%，升穿去年7月的19.9%高位，揭示內生動力不足、主力吸納就業的實體經濟不穩的真面貌。分析指出，當局可能不得不在下半年推出新一輪扶持措施，否則經濟恐面臨螺旋式下降的風險。

國家統計局周二公布，就業市場崗位需求逐步增加，4月城鎮調查失業率為5.2%，25至59歲的勞動力城鎮調查失業率達4.2%，比3月雙雙下降0.1個百分點，後者目前已低於疫情前2019年同期水平。惟該局新聞發言人付凌暉坦言，目前就業結構問題仍較突出，今年大學畢業生人數再創新高，年輕人失業率居高不下，穩定和擴大年輕人的就業需持續加力。對於年輕人就業難的問題，相關部門目前也在積極出台政策，針對性地進行扶持。

穩就業政策只要見效，特別是服務業就能持續好轉。佔國民經濟半壁江山以上的服務業雖有明顯改善，但消費恢復進程暗藏危機。4月社會消費品零售總額錄3.49萬億元人民幣(下同)，按年增18.4%，為2021年3月之後最大增速，卻低於市場預期的21.9%升幅，實際規模更是去年5月後單月低位。

上月各佔零售總額逾一成的餐飲收入及汽車銷售，按年分別急增43.8%及38%，金銀珠寶零售更狂飆44.7%至231億元，付凌暉認為，今年五一長假的旅遊及收入按可比口徑相比，已超過2019年同期水平，說明消費恢復趨勢向好。不過，消費恢復仍處初步階段，市場需求相對供給的快速修復顯現不足，長期積累的結構性矛盾也較突出，如汽車零售反彈行情已轉跌，按月下滑逾15%。

同月規模以上工業增加值按年僅增5.6%，雖為2022年9月之後最大漲幅，但只有市場預估升10.9%的一半，按月亦微跌0.47%，對宏觀經濟難以發揮其「壓艙石」的作用。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，剛出爐數據中，工業生產最令人失望，顯示內地外貿出口開局不利的影響。

當局提到，目前工業生產還面臨不少困難和壓力，一方面外部形勢複雜嚴峻，世界經濟復甦放緩，外需收縮對工業生產影響逐步顯現；另一方面工業企業還面臨着工業品出廠價格下降、成本上升等經營困難。各部門要深入落實穩增長、穩就業、穩物價等措施，積極推動工業生產平穩發展。

彭藹嬈續稱，政府需加快科技和綠色能源的投資，以支持製造業。若缺少科技及新能源的長期投資，內地經濟增長或在今年第二及第三季短暫反彈後而後勁不繼。

野村亦發表報告，指疫後經濟復甦已陷入停滯，部分與地緣政治緊張局勢下當局提振市場信心的能力不足有關，擔心內地經濟出現螺旋式下降的風險升溫，導致活動數據進一步惡化、失業率上升、持續通縮及人民幣匯率轉弱。

受惠去年低基數效應，野村估第二季內地經濟錄增長可能性仍較高，但按季可能下滑，相信政府或需下調基準貸款利率等以促增長。

【美首季信貸增長急放緩 消費按月僅微升 跌眼鏡】

美國債務上限問題繼續擾攘，即使多數人認為問題最終能夠解決，惟始終會令國家信用及聲譽受損。財長耶倫警告，債限危機可能會「嚴重損害企業和消費者信心」。再者，有愈來愈多預示美國經濟衰退信號湧現，包括首季家庭債務按季增幅放緩至0.9%，總額為17.05萬億美元；信用卡債務更停止增長。這意味着高利率政策之下，靠「先使未來錢」支撐美國消費市場增長，如今已無以為繼，距離經濟衰退又近一步！

耶倫近日再致函國會，敦促盡快提高債務上限。她再三地重申，美國最快會在6月1日因無法還款而債務違約；又強調假如國會拖到最後一刻才緊急提高債務上限，依然會對企業和消費者信心構成嚴重打擊，甚或對美國信用評級有負面影響，推高短期借貸成本。

要知道貸款乃是維持美國經濟正常運行的重要一環，政府靠發債維持支出，民眾則靠信貸支撐日常消費。考慮到消費佔美國國內生產總值(GDP)近七成，故一旦貸款增長放緩而導致消費轉趨疲弱，往往代表美國經濟失去最重要的動力。美國4月零售銷售按月升0.4%，只及市場預期增幅的一半。

美國債限危機不單止影響到美國人對政府的信心，亦恐進一步損害美國在金融領域的霸權地位，這一點亦反映在海外投資者對待美債的態度變化上。

不少中文媒體都報道稱，美國的兩大「海外債主」─日本及中國於3月增加美債持倉。不過，若查閱美國財政部國際資本流動報告，便發現日本實際上於3月淨出售64.97億美元的美國國債，中國則淨沽出137.68億美元的美債。

事實之所以與媒體報道有出入，是美國財政部於上月起改變了報告的披露原則，新增了美國國債「對外國淨沽售（US net sales）」的綜合數據（在此之前只有長期國債對外銷售數據，不統計短期國債），此數據是基於市場交易推算，是真正反映資金流動的統計。

在過去，媒體通常以每月報告中「各地區持有的美債價值」，減去前一個月的數據，推算出所謂的「增持/減持」美債。然而，美債持倉的價值會因為市場價格變化而增減，而持倉總額本身亦會因為信託機構所在地而出現誤差，故這種說法實際上有欠準確。

舉一個簡單例子，假如某上市公司大股東，因為公司股價大跌導致其持倉帳面價值下跌，實際並不能算作該股東「減持」。因此，一些外國媒體會用「中國的美債持倉價值8個月來首次增加」來描述事件，以免誤導讀者。值得注意的是，持倉價值與交易資金流數據不一致，還有其他技術上的原因，美國財政部的網站上有詳盡解釋。

不管如何，美國債限問題所衍生的一連串效應，亦勢必會波及金融市場。Nuveen投資總監Saira Malik預期，股市及債市會進一步波動。她建議，在今年稍後經濟衰退出現之前，對股票維持防守型部署，板塊方面則較看好環球基礎設施相關領域。

瑞聯銀行集團首席策略師韋立民則指出，美國財政部在國會提高債務上限後也將會發債補充現金結餘，可能因而抽走2,000億至4,000億美元的現金流動性，致使當前的流動性利好因素勢必在今年下半年轉變為阻力，不利風險資產。