【東方日報產評】兩強爭霸累鬥累　全球打擊深且巨

這些年歐美經濟「鬥爛」，削弱全球經濟增長動力，本寄望亞洲及新興經濟體加速發展來平衡風險。誰知中美博弈，改變了全球化下製造產業鏈及供應鏈格局，加上俄烏戰爭加速東西分裂，令行之有效的全球價值鏈斷裂。如今3年疫情過去，中國經濟已全面重啟，惟今年已過三分之一時間，最新數字顯示，推動內地增長的3大引擎動力不似預期，通縮的壓力揮之不去。至此，全球經濟步向衰退的畫面逐漸清晰，必將帶來巨大而深遠的影響。

全球經濟總量約100萬億美元，而單是美國和中國已共佔去四成，若計及歐盟則共佔約五成半，主宰全球經濟榮衰。可想而知，中美兩強世紀爭霸，必然是牽一髮而動全身，意味全球正走進一個充滿動盪的新時代。

美國坐擁霸權數十載，如今的問題，更大在於內部缺乏改革，經濟結構與體制未有與時並進。就如美國政府債務上限問題，早就應該着手解決，偏偏兩黨執政更替，無人願意處理這個長遠的棘手問題，反而不斷印銀紙，無止境透支美元信用。但紙豈能包住火？如今這燙手山芋，加劇內部分裂，百事難成。眼見美國經濟墮落，全球貨幣體制正在思變，實必有因。美國欲利用霸權遏制中國這勁敵崛起，惟自身問題不解的話，恐無法逃避失敗。

至於中國，今年來經濟重啟至今復甦不似預期，青年失業率高企，更有衍生出社會問題之虞。3年的極端清零防疫措施，讓不少企業倒下；房地產泡沫爆破，亦令地方政府財政及居民財富效應無以為繼。要知道，房地產業這些年極速膨脹，已大到不能倒，影響到金融、服務、消費等多個行業。地方政府財政捉襟見肘，非但缺乏刺激經濟的本錢，就連支持基本政府營運都吃力。可見，房地產市場一日未回復正軌，內地經濟要走出低谷，實不容易。

本來新經濟百花齊放，釋放民營經濟活力。科企監管風暴雖已過高峰，但大型科企活躍度大減，不少更加入裁員的「瘦身」行列，其他中小型企業的日子更難過。至於另一能撬動財富效應的金融業，改革開放確是如火如荼，問題是美國政府擬加大限制美資參與投資中國，這張「金融牌」是否打得響不無變數。

中國通脹雖低，有能力放鬆銀根挺經濟，惟面對的更多是信心問題。最新公布的零售、工業生產和固定投資數據均遜預期，正是經濟復甦受阻的警號。最怕是增長再度失速，需求疲弱不改，則通縮風險比疫情來得更可怕。畢竟14億人口市場增長是超強動力，可若停滯甚至萎縮，要養活這龐大人口着實不容易。

中美經濟各有難題，也許都是這些年瘋狂放水製造超級泡沫後所帶來的惡果，只有忍痛修正、盡力兜底的同時，堅持推動改革提升綜合競爭力，以在全球重塑經濟發展模式的過程中爭取國際話語權。有心理準備，全球經濟失速狀況尚會持續一段較長時間，中美關係繼續若即若離，其他經濟體只有盡量加強區域協作，保自身利益的同時，避免犯下站錯邊的風險，在動盪中尋找和平生存的空間。