陳樂怡：能源補貼利好龍源電力

內地4月經濟數據普遍差過市場預期，政策加碼的呼聲愈來愈高。人民銀行首季貨幣政策執行報告雖然對經濟的定調大致不變，重申內地動力不足，惟字眼的修訂惹來關注。是次報告刪走不搞大水漫灌的字眼，就貨幣信貸方面，字眼由「合理平穩增長」改為「總量適度，節奏平穩」，滿足實體經濟有效貸款需求時，加入「引導金融機構把握好信貸投放節奏和力度」的表述。

美國通脹料緩慢回落，需維持高利率一段時間，因此內地大規模放寬貨幣政策的空間不大，續傾向使用結構性工具。後市焦點除了美國債務上限談判及地緣政局外，還視乎內地穩增長政策。

龍源阻力位10.34元

該股現價對應預測市盈率7.8倍，較5年平均水平低20%，估值偏低。向上阻力位10.34元，跌穿支持位7.87元止蝕。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)