陳樂怡：能源補貼利好龍源電力
2023年05月17日 05:00
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內地4月經濟數據普遍差過市場預期，政策加碼的呼聲愈來愈高。人民銀行首季貨幣政策執行報告雖然對經濟的定調大致不變，重申內地動力不足，惟字眼的修訂惹來關注。是次報告刪走不搞大水漫灌的字眼，就貨幣信貸方面，字眼由「合理平穩增長」改為「總量適度，節奏平穩」，滿足實體經濟有效貸款需求時，加入「引導金融機構把握好信貸投放節奏和力度」的表述。
美國通脹料緩慢回落，需維持高利率一段時間，因此內地大規模放寬貨幣政策的空間不大，續傾向使用結構性工具。後市焦點除了美國債務上限談判及地緣政局外，還視乎內地穩增長政策。
港股成交不足，資金在板塊之間輪動。中國特色估值主題整固，部分資金轉向科技股。本周留意科企業績，京東集團(09618)上周打響頭炮，零售業務利潤率高出預期，股價反應正面。若接力公布業績的科企同創佳績，料為大市帶來支持，恒指料續於19,000點以上波動。
龍源阻力位10.34元
個股推介方面，內地可再生能源399億元人民幣補貼資金即將下發，為年內第三次，能源補貼持續發放，將有利發電企業的現金流。龍源電力(00916)作為內地新能源龍頭，4月風力發電量強勁，去年同期風力發電場使用率較低，今年有望帶動股本收益率向上。今年新增裝機目標積極，達到5.5至6.5吉瓦（GW），風力和太陽能發電比例為45%和55%。其餘潛在催化劑包括母企進一步注入資產。
該股現價對應預測市盈率7.8倍，較5年平均水平低20%，估值偏低。向上阻力位10.34元，跌穿支持位7.87元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)