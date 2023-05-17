陳錦興：華電國際受惠煤價回落　上望阻力位...

華電國際為最大型的綜合能源公司之一，其主要業務為建設、經營發電廠，包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項可再生能源發電項目，發電資產遍布全國十二個省、自治區及直轄市。目前，控股裝機容量約為54,754.24兆瓦。

華電國際3月止第一季度業績，按中國會計準則，實現營業收入319.78億人民幣(下同)，按年增加11%。歸屬股東淨利潤11.34億元，增長82.3%，每股收益93分。利潤明顯改善的主要原因是煤價降低及電熱價升高的影響。

首季累計發電量56.27百萬兆瓦時，按年增約0.34%；完成上網電量52.64百萬兆瓦時，按年增長約0.31%，主要原因是新增機組的影響。期內，平均上網電價約為530.87元人民幣／兆瓦時。

國家能源局預測，「十四五」發電量年均增長4.3至5.2%，為電力企業長遠發展提供可預期的市場機會。疫後經濟復常，加上電煤價格已由高位回落，價格平穩，有利火電企業回復盈利，華電國際也是主要受惠者。現價預測市盈率約7倍，息率6厘，估值並不昂貴，年初至今股價累升19%，料仍有上升空間，建議3.8港元吸納，上望阻力位4.5元，跌穿支持位3.5元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)