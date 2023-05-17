道指挫336點 金價跌穿2000美元
2023年05月17日 08:54
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●踏入亞洲時段，美匯指數報102.57；港匯見7.8381；離岸人民幣(CNH)報6.9946；美元兌日圓處136.36；歐元報1.087，英鎊報1.2484。現貨金價處1,992美元。布油報74.47美元，紐油報70.4美元。比特幣跌0.4%，報27,074美元。道指期貨升39點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約220點。
●道指收市報33,012點，跌336點，跌幅1.01%。納指收報12,343點，跌22點或0.18%。標指收報4,109點，跌26點或0.64%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,884點，跌94點。
●紐約期油收報每桶70.86美元，跌25美仙。倫敦布蘭特期油收報每桶74.91美元，跌32美仙。
●紐約6月期金收市報每安士1,993美元，跌29.7美元，跌幅1.47%。
●英國富時指數收市報7,751點，跌26點，跌幅0.34%。法國CAC指數收報7,406點，跌12點或0.16%。德國DAX指數收報15,897點，跌19點或0.12%。
●日本首季實質經濟按季增長0.4%，以年率計按季增長1.6%，都好過市場預期。
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