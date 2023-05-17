創科實業升級至OTCQX市場交易　股價跌2.5%

創科實業的美國預託證券(ADR)於周二(16日)起在OTCQX市場買賣，其代號為「TTNDY」(該ADR與普通股的比率為5：1)和「TTNDF」(該ADR與普通股的比率為1：1)。

創科實業最新報80.8港元，跌2.53%。

創科實業行政總裁Joseph Galli表示，很高興集團開始在OTCQX市場進行交易。香港仍是公司的首要上市地，但上述新發展將有助公司增加普通股及美國預託證券計劃的流動性，同時讓集團的股票更容易接觸廣大的環球投資者。

公司表示，升級至OTCQX市場對致力為美國投資者提供具透明度交易的企業來説邁出了重要一步。對於在合資格國際交易所上市的公司，簡化的市場標準讓它們得以透過其本地市場報告在美國傳遞公司資訊。按照OTC市場規定，公司必須達致較高財務標準、奉行最佳企業管治守則以及證明其遵守適用的證券法才符合交易資格。