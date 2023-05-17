內地70大中城市樓價按年降0.2%　連跌12個月

內地周三(17日)公布70個大中城市樓價，據外媒估算，70個大中城市商品住宅售價按年下降0.2%，為連續12個月下降；按月漲幅則由3月的0.5%，略為收窄至0.4%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，今年4月70個大中城市中商品住宅銷售價格按月上漲城市個數減少，按年上漲城市個數增加。70個大中城市商品住宅銷售價格按月整體漲幅回落、二手住宅環比漲幅回落更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格同比上漲或降勢趨緩。

從新房來看，4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月漲0.4%，漲幅較上月略擴0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳按月分別上漲0.6%、0.4%、0.2%和0.3%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別上漲0.4%和0.2%，漲幅較上月分別回落0.2和0.1個百分點。二手房按月整體漲幅回落更為明顯，4月份一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較上月回落0.3個百分點，其中北京、廣州和深圳環比分別上漲0.1%、0.3%和0.5%，上海由上月上漲0.7%轉為下降0.2% ；二、三線城市二手住宅銷售價格環比均由上月上漲轉為持平。

一線城市商品住宅銷售價格按年上漲、二、三線城市降勢趨緩。繩續指，4月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2%，漲幅較上月擴大0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲0.9%，漲幅較上月回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年由上月下降0.2%轉為上漲0.2%；二手住宅銷售價格按年下降2.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降1.9%和3.6%，降幅較上月分別收窄0.8和0.3個百分點。