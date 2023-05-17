長建：營運資產貢獻升7%算不俗 物色環球投資機會
2023年05月17日 10:39
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李澤鉅表示，自己剛受新冠病毒感染康復中，反覆咳嗽，故只能以視像形式出席股東會。
長江基建(01038)舉行股東周年大會，被問到去年盈利僅單位數增長，主席李澤鉅表示，利息和匯率時上時落，如拆開看，去年業績主要因為利息上升令到財務成本增加，尤其一些在收購時一同取得的與通脹掛鈎的債券受到影響。如果撇除利息和匯率影響，營運資產貢獻按年升7%，基建投資貢獻更升16%，他認為在困難環境下這個數目是不錯的。
他又指，基建是長期生意，故通脹所引發匯價的波動，或財務上成本增長都是周期性的事件，不會對公司構成中長期問題。其中集團所投資的規管業務是有保障實質的回報，受規管資產價值是會跟通脹上調，所以通脹所帶來的成本是會在未來幾年的營運上取回，只是入帳的時間有不同。
他表示，公司手持現金180億港元，負債比率7%，信貸評級「A」，展望穩定。如加上合作夥伴長實(01113)及電能實業(00006)有雄厚財力，處於有利的位置收購，可看環球投資機會。集團將秉承經營方針，在穩健和增長間取平衡，多年堅持，不抱志在必得心態。