長建：營運資產貢獻升7%算不俗　物色環球投資機會

他又指，基建是長期生意，故通脹所引發匯價的波動，或財務上成本增長都是周期性的事件，不會對公司構成中長期問題。其中集團所投資的規管業務是有保障實質的回報，受規管資產價值是會跟通脹上調，所以通脹所帶來的成本是會在未來幾年的營運上取回，只是入帳的時間有不同。