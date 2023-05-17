華數據失色大行降預測　巴克萊料全年GDP增5.3%

中國周二(16日)公布的4月份指標經濟數據遜預期，各大行紛紛調整中國全年經濟展望。摩根大通及巴克萊雙雙下調全年增長預測，渣打、瑞銀則維持預期不變。

外媒綜合報道，摩根大通經濟學家朱海斌等在報告中表示，將中國全年國內生產總值(GDP)增速預測，從之前的最高預測水平6.4%下調至5.9%。摩通指出，內地出台消費刺激措施的可能性看起來較低，提醒未來要密切關注政府是否會調整產業政策，恢復民營企業家信心，建立更好的營商環境。

巴克萊經濟學家常健等認為，現在看來今年5.6%的經濟增速「不實現」，新的增長目標設定於5.3%。經濟學家解釋，中國官方今年的增長目標只有5%左右，該行預計不會採取激進寬鬆政策，且工業增加值、零售銷售、房地產投資和青年就業等方面意外大幅低於預期，房地產行業困境加劇的情況，說明了需求疲弱。雖然該行不排除內地減息的可能性，但坦言今年採取行動的空間有限。

部分大行維持今年內地經濟增長預測，部分估計內地會為了支持經濟發展，可能加碼刺激措施。渣打認為，中國去年經濟表現不佳，在低基數效應下，2023年經濟更易錄得穩健增長，故維持全年增速預期於5.8%。瑞銀集團及摩根士丹利亦維持全年增長預測於5.7%不變。