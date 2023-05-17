聯合國：全球經濟恐處低增長　略調高今年預測至2.3%

聯合國發布最新《世界經濟形勢與展望》報告預計，2023年世界經濟將增長2.3%，相較1月份的預測高0.4個百分點；2024年增長為2.5%。儘管今年經濟料有所上升，但增長率仍遠低於大流行前20年的平均增長率3.1%。

報告指出，在疫情大流行的影響持續、氣候變化日益惡化和宏觀經濟存在結構性挑戰下，世界經濟面臨長期低增長的風險。

分區域來看，報告指美國料受惠家庭支出反彈，將今年經濟增長預測上調至1.1%；歐盟經濟預計增長0.9%，因天然氣價格升勢放緩和強勁的消費者支出所推動。中國今年增長預計為5.3%，受益於新冠疫情相關限制被取消。

儘管國際食品和能源價格在過去一年已回落，但許多國家的通脹率仍然居高不下。報告預計，2023年全球平均通脹率為5.2%，低於2022年7.5%。

聯合國主管經濟和社會事務副秘書長李軍華表示，當前的全球經濟前景暗淡，對實現可持續發展目標構成直接挑戰。他呼籲，國際社會須加緊解決發展中國家面臨的日益嚴重資金短缺問題，加強他們在可持續發展方面進行關鍵投資的能力，幫助它們進行經濟轉型，以實現持續性增長。