獨大的代價！瑞銀估計收購瑞信將損失逾1300億元

瑞銀集團(UBS)接受了收購瑞士信貸(Credit Suisse)這項「國家任務」，即使長遠有望一行獨大，不過短期少不免付出一定代價。

外媒報道，瑞銀預計收購瑞信將帶來約170億美元(約1,326億港元)的財務損失。其中合併後的集團資產和負債的價值調整，將帶來130億美元的負面影響。而資金外流還將為瑞銀帶來約40億美元的潛在訴訟及監管成本。

然而，瑞銀也估計，收購瑞信將帶來348億美元的「商譽損失」，不過以低於帳面值收購瑞信所帶來的一次性收益，將可以抵銷有關損失。

Jefferies分析員估計，計入重組成本、訴訟撥備及非核心部門的資產減值，交易涉及的損失總額可能達到280億美元。瑞銀預計，瑞信及其投資銀行部門將在第二季及今年全年出現嚴重的稅前虧損。

根據瑞銀的一份檔案顯示，瑞信在某些情況下不能對投資級的借款人發放新的信貸額度或超過1億瑞士法郎的信貸額度，也不能對非投資級的借款人發放超過5,000萬瑞士法郎的信貸額度。瑞信也不能承擔超過1,000萬瑞士法郎的資本支出，每年也不能簽訂價值超過300萬瑞士法郎的合約。

在交易完成之前，瑞信不能下令對員工條款和條件作出任何「重大修改」，包括薪酬和退休金待遇。