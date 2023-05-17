【高盛推介】騰訊今公布業績 宜兩手準備 留意中年期購
2023年05月17日 12:34
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周三(17日)公布業績的騰訊(00700)，周二(16日)承接日前反彈升約1.1%，今早繼續走高，現報347.6港元，升約0.8%，連升第4日。市場料騰訊今年首季收入介乎1,436.78億至1,500.75億元人民幣，按年升6.1至10.8%；純利介乎234.92億至348.71億元人民幣，按年跌0.3至升48.9%，並關注騰訊人工智能(AI)大模型建設與業務發展等指引。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續積極吸納好倉，過去5個交易日共錄得約6,310萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周一(15日)錄得約2,520萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，北水於周二繼續買入騰訊，錄得約8.8億元資金淨買入。
投資者如計劃提前部署騰訊好倉，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價380元以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿的騰訊購(16424)。中年期選擇可留意騰訊購(16518)。牛證方面可留意騰訊牛(62288)，與現價有約40元收回距離。
騰訊購(16424)，行使價361元，2023年7月28日到期，實際槓桿9.4倍，行使價380元以下、2個月期以上、街貨低於30%產品最高槓桿。
騰訊購(16518)，行使價400元，2023年8月28日到期，實際槓桿9.1倍，中年期。
騰訊牛(62288)，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看計劃提前部署騰訊淡倉，認沽證方面的貼價選擇可留意騰訊沽(12672)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一的騰訊沽(12198)。熊證方面可留意騰訊熊(61141)，與現價有約15元收回距離。
騰訊沽(12672)，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.6倍，貼價。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿11.3倍，行使價280元以上、2個月期以上最高槓桿之一。
騰訊熊(61141)，收回價360元，行使價362.5元，換股比率500，槓桿比率18.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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