港燈：燃料費料已見頂 6月起下調6.5%

董事陳來順補充，只要市場沒有大的變化，由6月起預期減約6.5%，即由目前91.7仙，減至85.7仙，希望這下調趨勢在下半年延續。

另外，關於海怡半島舊電廠改建計劃，營運董事鄭祖瀛表示，該項目將會改建為酒店，拆卸工程差不多可開始，但由於鄰近其他建築物工程較複雜，興建的詳細計劃仍在設計中。

被問到建海上風電場的計劃，鄭表示，選址在南丫島西南對出海域，相關技術可行性研究已完成並已提交予政府，但興建與香港整體燃料發電組合，和未來實施整體零碳計劃等相關，所以政府正考慮中。他強調技術上可行，彼此在商討階段，未有確切時間表。

至於未來港燈會否增派息或回購股份，霍表示，近年政府削減了集團的資產回報，由10%降至8%，是相當的數目。故集團希望能藉做好經營，令股東的回報穩定。

港燈的下一個發展計劃，將橫跨2024年至2028年，需要與政府商討，以及配合社會和本身需要，但所有發展計劃需要政府審核和批准，細節會在本年底前公布。其中最重要的項目是支持政府減碳和減排政策，和在2050年前實現碳中和目標。