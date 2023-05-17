【高盛推介】HIBOR走高有助提高銀行利潤率 留意滙控低面值購
2023年05月17日 13:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控(00005)周二(16日)升約0.8%，周三(17日)回吐。早上低開約1.4%後跌幅略收窄，現報58.95元，跌約1.3%。有券商指，香港銀行同業拆息(HIBOR)近期走高，帶動香港本地銀行提高對客戶的主要貸款利率，並有助於提高銀行利潤率。該行給予滙控「買入」評級。此外，滙控公布，周二於英國及香港市場共回購489.34萬股，涉資約2.91億港元。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周五(12日)及本周二共錄得約280萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的低面值選擇可留意高槓桿滙豐購(12611)。中年期選擇可留意滙豐購(14070)，時間值損耗較低。並可留意同屬中年期的價外滙豐購(14420)。牛證方面可留意滙豐牛(62572)，與現價有約4元收回距離。
滙豐購(12611)，行使價65.93元，2023年7月21日到期，實際槓桿20.1倍，低面值、高槓桿。
滙豐購(14070)，行使價67.82元，2023年9月22日到期，實際槓桿14.4倍，中年期，時間值損耗較低。
滙豐購(14420)，行使價72元，2023年10月19日到期，實際槓桿14.2倍，中年期、價外。
滙豐牛(62572)，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
滙豐沽(16147)，行使價45.95元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.7倍，低面值、高槓桿。
滙豐熊(54159)，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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