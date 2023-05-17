報告：近6成港人認為積蓄夠用到80歲或以上

保誠和Economist Impact發表報告談及退休儲備，發現僅有半數香港受訪者(52%)滿意現時的財務狀況，而近6成受訪者(59%)認為自己會有足夠的積蓄，以應付活到80歲甚至更長壽的開支。

「成就未來－亞洲調查報告：反思身心健康，對未來展望如何變化」亞洲13個市場中 5,000名居民進行調查，探討亞洲人在不確定因素增加的情況下，如何評估包括身心健康、個人財務、社交生活以及與社區的互動等福祉。

報告指出，隨着亞洲人口老化，退休後的財務保障令人擔憂，以香港為例，財務需求是延長工作生涯的主要動力，但只有半數受訪者滿意現時的財務狀況。1/3亞洲受訪者表示有定期向退休基金供款，以改善財務狀況。調查所得亦顯示，許多人正在尋求收入來源多元化，例如35%受訪者投資股票及債券，以累積更多儲蓄及退休基金，31%正在參與風險較高的投資，例如非同質化代幣(NFT)及加密貨幣等另類數碼資產。另有29%受訪者有多於一份工作。

後疫情時期，家庭和健康比事業成功更為重要。報告顯示，近七成受訪者(68%)近年對人生成功的定義有所改變，許多受訪者(43%)認為疫情是重新評估優先事項的關鍵因素。5年前，事業成功可能是他們的首要願望，而現在與家人共度更多時光，已超越財務、事業甚至個人健康願望，成為生活滿意度的決定因素。在人們的優先事項當中，保持情緒和心理健康的排名亦有所上升，由5年前排名近底上升至現時的第二位。

科技對於現代人來說，已成為生活中不可或缺的項目。報告稱，78%的受訪者正運用科技實現人生目標，如使用流用應用程式理財、諮詢財務意見及監察健康狀況。

該報告建議，為促進市民的福祉，亞洲各地的政府可幫助不同年齡的市民學習新技能，並鼓勵他們採取更健康的行為和生活方式。獲取新技能有助延長事業、保持生產力，並滿足長壽的財務需要。報告亦建議公司考慮實施家庭友善的政策及福利，讓員工有更多時間陪伴和照護家人。此舉有助僱主招募及挽留所需人才。