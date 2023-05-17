瑜一．天海收票2000張超購21倍 即將上載銷售安排

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周三(17日)公布即將上載銷售安排，安排周日(21日)首輪以價單形式發售90伙及周一(22日)起招標發售20伙。

該集團銷售總監封海倫表示，截至今日下午約12時，項目已接獲約2,000張入票，按價單發售單位計，超額認購約21倍，入票客源有七成來自九龍區，將於周六(20日)下午2時截票。

即將以價單發售單位包括24伙一房戶、44伙兩房戶及22伙三房戶，實用面積327至960方呎，折實價由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948至32,800元，折實平均呎價約26,667元，按定價計市值逾16.5億元。

銷售安排上，會安排當日到場抽籤，設有向隅客優先組別供上兩期曾入票認購三房戶及兩房連儲物室的買家。而選購兩伙或以上的買家亦可優先揀樓。

至於招標單位全屬向南及維港方向的三房連儲物室戶型，實用面積996方呎起，當中包括兩伙池景連平台特色戶。

封海倫亦提到，該項目有約六成單位配備意大利品牌的廚櫃，總零售投資金額約1.15億元。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，該品牌廚櫃設計高雅。