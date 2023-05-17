高盛：日股料步入「十年一遇」牛市

日本上季經濟擺脫衰退，而且企業財報強韌，股東回報率看升，帶動日股呈現強勢，突破30,000點大關，為2021年9月來首見。美資大行高盛更形容，日股正瀕臨「十年一遇」的牛市。

外媒報道，高盛首席日本股票策略師Bruce Kirk表示，政府、監管當局、匯市及國內外投資者的興趣正「完美結合」(perfect alignment)，認為這確實有可能發展成為日本十年一遇的政策驅動型可持續牛市之一，企業治理改革及估值便宜正帶動股價向上，聚焦領域將是「價值、品質和流動性」。

日本股市延續升勢，在日本東證指數(TOPIX)收於30多年來最高水平一天後，日經225指數也升穿30,000點，收報30,093點，升250點或0.84%。

Kirk認為，日本央行潛在的政策調整目前看來較偏長期題材，因為行長植田和男「更有耐性，也取決於數據」，以歷史標準來看，日圓兌美元匯率仍在非常疲弱水平，就算日圓未來一年逐步轉強也不致衝擊日本競爭力。

Sumitomo Life Insurance平衡證券投資部總經理Masayuki Murata以長遠角度分析日本，指鑑於市帳率(P/B ratio)仍約1.2倍，即使市場出現某種危機，對長期投資者來說也是一個巨大的買入機會。