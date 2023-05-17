道指期貨升51點 金價跌至1986美元

美匯指數報102.763；港匯見7.8352；離岸人民幣(CNH)報7.0151；美元兌日圓報137；歐元處1.0827；英鎊報1.2433。金價報1,986.78美元，跌穿2,000美元關。油價跌0.4%，布油報74.61美元，紐油處70.51美元。比特幣跌0.52%至26,820美元。道指期貨升51點。

焦點數據：

17:00 歐元區4月消費物價指數

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 美國4月建築許可

20:30 美國4月新屋動工

●港股顯著回吐，再考驗19,500關。恒生指數收市報19,560點，跌417點或2.09%。

-港燈：燃料費料已見頂，6月起下調6.5%。

-長建：營運資產貢獻升7%算不俗，物色環球投資機會。

-電能實業目標2035年淘汰燃煤資產。

-傳滙豐放棄英國養老金業務計劃。

-人行下周二在港發行央票，總計250億人幣。

-內地70大中城市樓價按年降0.2%，連跌12個月。

-內地經濟數據差或放水，人民幣兌美元今年首度跌穿7算。

-華數據失色大行降預測，巴克萊料全年GDP增5.3%。

-發改委：擴大新能源汽車消費，推動高質量發展。

-財政部發行1700億人民幣債券。

香港經濟：

●報告：近6成港人認為積蓄夠用到80歲或以上。

外地經濟：

●羅傑斯：美元作為全球主要貨幣時代恐將結束。

●戴蒙：摩通不大可能再收購陷困銀行 行業有望回穩。

●高盛：日股料步入「十年一遇」牛市。

●聯合國：全球經濟恐處低增長，略調高今年預測至2.3%。

企業消息：

●獨大的代價！瑞銀估計收購瑞信將損失逾1300億元。

●WeWork行政總裁Sandeep Mathrani辭任，股價挫7%。

●馬斯克警告經濟形勢艱難，Tesla將破天荒賣廣告救亡。