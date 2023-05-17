【消費復甦】騰訊上季經調整純利325億人幣　按年升27%

騰訊表示，公司的支付業務於首季度助力國內消費復甦，支付金額亦從中受益，遊戲業務收入改善，廣告業務收入保持迅猛增長，推動總體收入實現堅實增長。

就業務分項而言，上季增值服務業務收入按年升9%至793億元，當中包括國際市場遊戲收入增長25%至人民幣132億元，排除匯率波動的影響後，增幅為18%，乃受最近發布的《勝利女神：妮姬》及《Triple Match 3D》的強勁表現以及《VALORANT》的穩健增長驅動。

本土市場遊戲收入增長6%至351億元，獲益於《王者榮耀》、《DnF》及《穿越火線手遊》的收入增加，以及最近發布的《暗區突圍》帶來的增量收入。

另邊廂，網絡廣告業務收入按年增長17%至人民幣210億元，主要得益於視頻號的新增收入來源、小程序中廣告的增加及移動廣告聯盟的復甦。金融科技及企業服務業務收入按年增長14%至487億元，主要由於中國消費反彈帶來的商業支付活動恢復。