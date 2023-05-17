【產經直播】港股要等內地放水扭轉弱勢？
2023年05月17日 16:44
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離岸人民幣今年來首次貶穿七算，恒指周三(17日)低開22點後，雖然一度倒升過9點，但午後跌幅再度擴大，最終收市跌417點，報19,560點，大市成交有1,016億元。內地上日公布的內地主要經濟數據差過預期，分析預期人行或再「放水」刺激經濟，消息有冇機會打破近期港股弱勢？
騰訊控股(00700)周三(17日)公布季度業績，季內收入1,499.86億元人民幣(下同)，按年升11%；列帳純利258.38億元，按年升10%。撇除若干單次項目後，非國際財務報告準則(Non-IFRS)經調整純利為325.38億元，按年升27%。
騰訊業績收唔收貨？績後表現又會係點？至於騰訊音樂(01698)首季股東應佔淨利潤達11.48億元人民幣，按年增長88.5%，惟績後股價跌4%，係咪好消息出貨？前景又點睇？
外媒報道，滙豐控股(00005)放棄英國養老金業務，滙控周三(17日)股價跌1.7%，消息對滙控業務打擊有幾大？
金價持續回軟，失守2,000美元關，隔晚紐約期金收市報每安士1,993美元，未來金價走勢預期係點？金礦股受壓，招金礦業(01818)跌半成，後市點睇？
人民幣弱勢，加上內地70大中城市樓價連跌12個月，內房股繼續捱沽，碧桂園(02007)跌半成，已連跌8日，可否考慮博反彈？
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