【產經直播】港股要等內地放水扭轉弱勢？

離岸人民幣今年來首次貶穿七算，恒指周三(17日)低開22點後，雖然一度倒升過9點，但午後跌幅再度擴大，最終收市跌417點，報19,560點，大市成交有1,016億元。內地上日公布的內地主要經濟數據差過預期，分析預期人行或再「放水」刺激經濟，消息有冇機會打破近期港股弱勢？

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