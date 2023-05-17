港交所：新股平台FINI外部用家測試延長　料推遲至下半年推

港交所在社交平台上表示，將在未來幾周內繼續對FINI進行外部使用者測試，完成後，將宣布全市場演習，預料7至8月期間進行。據了解，屆時會模擬新股招股及上市所有程序，讓用戶可更熟習FINI介面和操作，並收集用家意見。結束演習後，將適時公布FINI平台正式啟用日期。

港交所早前曾指，一直投入建設FINI平台及各項準備工作，以全面現代化及數碼化香港新股結算程序，為建設面向未來的領先市場努力。

FINI平台是供市場中介機構、監管機構和發行人的顧問及代理使用的B2B系統，以簡化及數碼化香港新股發行程序，屆時新股結算周期可由現時的「T+5」，縮減至「T+2」，即定價後兩個營業日。

值得留意的是，FINI原計劃最快在去年第四季實施，其後因測時需時，延至今年6月始推出，惟據最新時間表，意味平台要延至下半年才能正式啟用。