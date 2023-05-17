未達底價險收回　安寧花園550萬拍出

忠誠拍賣於周三(17日)舉辦物業拍賣會，一口氣推出23個銀主盤，現場氣氛熱鬧，吸引約50人出席，最終售出4項住宅單位，包括1伙居屋及3伙私宅。

競爭最激烈為將軍澳居屋安寧花園5座高層F室，實用面積約583方呎，已補價自由市場開價470萬元，每口叫價10萬元，獲4組買家出價競逐，搶至550萬元後，每口叫價下調至5萬元，一度承價至565萬元，但未達底價而一度收回。

不過，相隔約十多分鐘後，銀行即場減價翻拍單位，開價為550萬元，最終亦以該口叫價成交，較原開價則高出80萬元或約17%，成交呎價約9,434元。

另外售出的3項私宅單位，其中西南九龍御金．國峯6座高層F室，實用面積約322方呎，拍賣開價520萬元，獲兩組買家競逐，合共承價8口，以560萬元成交，呎價約17,391元。

旺角弼街73號高層單位，實用面積約516方呎，以430萬元推拍，獲承價10口共43萬元，成交價470萬元，呎價約9,109元。

餘下一項拍出單位為大角咀富多來新邨2期1座低層F室，實用面積約268方呎，開價320萬元，搶高10萬元以330萬元易手，呎價約12,313元。

該行拍賣部總經理鄭世傑表示，銀主盤數量較去年多，現時預計市場有約100多個，但與高峰期仍有差距。而銀主貨正常情況下都能承做按揭，市場消化速度其實不俗，有約一成折讓水平即可吸引買家承接。

而樓市交投氣氛較淡靜，銀主按市況下調叫價，今日亦有部分單位降低拍賣開價。而場內售出的安寧花園單位，在一次拍賣收回後，銀行亦降低底價即場翻拍。而這類較大規模的銀主盤拍賣會，市場一般數月至半年才舉辦一次。

對於今次未補價第二市場資助房屋單位未錄成交，他表示，今次推出的同類物業實際上有不少睇樓客及查詢，但第二市場買家大多看準心水單位才申請購買證，或因而未趕及參與競投。