鄧成波家族放售油麻地商場　市值約7.2億元

通關後香港商舖買賣轉趨熱情，鄧成波家族持有的油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，透過高力代理推出市場放售，項目將以「現狀」連現有租約出售，市值約7.2億港元。

該物業總建築面積約62,300方呎，包括地下面積約6,600方呎，設有獨立彌敦道入口，內置扶手梯及3部升降機連接1至3樓，可打造成區內特色主題商場，同時，1至3樓業主可享有基座商場外牆廣告權，廣告位總闊度逾300呎，橫跨彌敦道及窩打老道。

高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，該項目約有三分之一樓面交吉，其中，地下及2至3樓仍有租客，一樓交吉。他又指，受惠於全面通關及取消口罩令措施，來港旅客人數不斷上升，零售業錄得顯著反彈，珠寶及奢侈品、服裝、葯房及美容及電子產品等首季銷售額錄得約20至60%增長，預計核心區零售店舖，年內租賃回報按年增長約8%。

該行資本市場及投資服務部董事鄭元禮稱，項目地舖適合租予金舖及食肆外，亦可分間出租予藥房、診所、美容所等，參考鄰近地舖租金成交，呎租約150至200元。1至3樓每層約16,000至18,000方呎，以往曾作為醫療廣場、數碼廣場、酒樓、銀行分行等用途，每方呎租金約35至逾60元。若把整個物業重新出租，估計每月總租金可達約300萬至350萬元，回報率可達5厘以上。