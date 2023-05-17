國泰航空首4個月載客近600萬人次　將擴闊北美航線

國泰航空於4月份載客138.1萬人次，較2022年同月增加3,283%。收入乘客千米數按年上升3,139%。乘客運載率增加31.3個百分點至86.9%，以可用座位千米數計算的運力按年增加1,973%。今年首4個月，載客人次較去年同期增加3,707%，運力上升2,116%，而收入乘客千米數則上升3,989%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月份不少顧客利用假期出遊，而月初復活節假期的客運需求尤為強勁，4月9日的單日載客人次高達53,233人，是疫情以來的新高。

國泰航空於4月份運載10.93萬公噸貨物，較去年同月增加18.4%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加93.3%，運載率下跌16.6個百分點至63.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加143.7%，2023年首4個月，載貨量較去年同期增加30.8%，運力增加168.4%，而貨物收入噸千米數則上升118.1%。

劉凱詩展望，隨着夏季旅遊旺季臨近，正努力逐步增加客運航班運力。該企將於8月1日起恢復每周三班往返香港及約翰內斯堡的航班，再度連接香港與非洲兩地。此外，芝加哥航班服務將會於10月3日起恢復每周三班往返香港，進一步擴闊的北美航線網絡至七個航點，加強香港與北美的聯繫。

貨運方面，她指雖然5月初的五一長假影響短期需求，但預期情況於往後數周會有所改善。