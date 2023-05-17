第二市場居屋劈價吸客！雲疊花園3房減150萬易手

未補價第二市場居屋都要劈價吸客。大圍雲疊花園三房單位，減價約150萬元，以490萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣2座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，獲外區租客入市上車自用，大幅議價後，終以1,020萬元承接，呎價約20,482元，原業主於2004年8月份以約387萬元購入，帳面獲利約633萬元，物業升值約1.64倍。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣喜漾2座低層F室，實用面積約408方呎，一房間隔，以約730萬元放盤約兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價約50萬元，以約680萬元成交，呎價約16,667元，新買家為首置客。

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新界區

●中原黎宗文指，大圍區5月暫錄約16宗二手買賣，其中居屋雲疊花園暫錄3宗，屋苑1座中層K室，實用面積約593方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約640萬元，議價後以490萬元易手，呎價約8,263元，新買家為用家。

●中原柯勇稱，將軍澳5月暫錄約97宗二手買賣，按月放慢約9%，日出康城7期MONTARA第2A座中低層D室，實用面積約363方呎，一房間隔，以632萬元易手，呎價約17,410元，原業主持貨約4年，帳面獲利51萬元。

●美聯梁偉德稱，將軍澳都會駅10座中層D室，實用面積約513方呎，兩房間隔，原業主因移民放售單位，早前開價790萬元，新近略為減價25萬元，以765萬元成交，呎價約14,912元。

●中原關偉豪指，將軍澳居屋頌明苑D座中層16室，實用面積約401方呎，兩房間隔，最初開價308萬元，最新以未補價第二市場以303萬元易手，呎價約7,556元，新買家為外區白居二客，議價後入市自用。

●香港置業莊家豪稱，將軍澳怡心園5座中層A室，實用面積約656方呎，套三房間隔，原業主以約750萬元放盤約1年後，即獲區內客洽詢，最終以約730萬元承接自用，呎價約11,128元，新買家為區內首置客。

●世紀21奇豐廖振雄透露，西貢泰湖閣雙號屋分層戶，兩房間隔，享海景，連天台約700方呎，終以800萬元獲買家承接，原業主於2003年7月購入，當時作價283萬元，持貨近20年帳面獲利517萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田居屋愉翠苑J座低層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園景，已補價自由市場原先叫價770萬元，放盤兩個月，減42萬至728萬元沽出，呎價約11,200元。

●美聯馮根明表示，元朗溱柏8座中層A室，實用面積約696方呎，三房設計，單位先前叫價約780萬元放售，區內首置客睇樓兩次後議價20萬元，以760萬元承接，呎價約10,920元，原業主於2018年以688萬元購入，持約5年帳賺約72萬元，或升值逾一成。

●中原林頌宜稱，元朗新元朗中心4座高層D室，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價23.5萬元或約3.5%，以656.5萬元易手，呎價約13,536元，新買家為上車客。

●世紀21天生置業鄭駿耀指，屯門小欖帝濤灣8座中層C室，實用面積約681方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，附裝修，叫價718萬元，減價15萬元，獲區內家庭客以703萬元承接，呎價約10,323元，原業主持貨近4年，帳面獲利8萬元。

●中原余仲平稱，荃灣區5月錄約36宗二手買賣，荃灣廣場2座中層A室，實用面積約433方呎，兩房間隔，開價688萬元，議價後以663.8萬元沽出，呎價約15,330元，減幅約3.5%，新買家為上車客。

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