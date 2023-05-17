研究：Z世代信貸活動活躍　96%持有信用卡

信貸資料服務機構環聯公布一項研究結果指，隨着香港Z世代消費者(1995年至2010年出生)逐步邁向成年，其信貸活動亦愈趨活躍。

研究發現，在18歲或以上已成年的Z世代消費者當中，有71%於2021有活躍參與信貸活動，人數超過247,000人。他們最廣泛持有的信貸產品為信用卡，96%有參與信貸活動之Z世代消費者均持有信用卡，其次為個人貸款(12%)、循環貸款(11%)、信用卡貸款(5%)及按揭(4%)。

與其他世代的消費者相比，研究指Z世代對新信貸之需求較高。在2023年第一季度接受調查的Z世代消費者當中，19%計劃在來年申請新信貸或為現有信貸再融資。有同樣計劃的其他世代消費者比例分別為：千禧世代(1980年至1994年出生)有14%；X世代(1965年至1979年出生)有8%；嬰兒潮世代(1946至1964年出生)有5%。雖然Z世代有一定信貸需求及信貸參與水平，但有21%之受訪Z世代認為他們沒有足夠的渠道獲取信貸。

於所有信貸產品當中，信用卡為Z世代及千禧世代最廣泛持有的信貸產品，其持有人數比例均為96%。不過，Z世代消費者所持有的信用卡數量略少，平均每人持有2.7張信用卡，而同年齡的千禧世代消費者則每人平均持有2.8張信用卡。這個差異可能反映了2020年至2021年疫情早期對新信用卡的需求水平較低。

另外，Z世代比同齡千禧世代的消費者傾向持有更多非銀行發行的信用卡，包括財務公司及虛擬銀行，這轉變可能由2020年左右開始出現的虛擬銀行所帶動。有17%的Z世代消費者持有非銀行發行的信用卡，比同齡千禧世代(9%)高出接近兩倍。同時，有91%的千禧世代消費者只持有銀行發行的信用卡，而Z世代消費者有84%。在信用卡開支方面，Z世代消費者的開支整體比同齡千禧世代為高，但兩代人信用卡平均應繳結欠款項相近。

個人貸款是Z世代及千禧世代消費者第二常用的信貸產品，有7%的Z世代於2021年3月至2022年3月期間開設個人貸款，高於同齡千禧世代之5%，反映Z世代對新個人貸款之需求可能較高。在持有個人貸款的消費者當中，銀行仍然是Z世代的主要個人貸款來源，有56%獲得至少一筆銀行個人貸款，而千禧世代消費者則有70%。

研究亦分析了兩個世代消費者的風險狀況，顯示Z世代的風險狀況普遍比千禧世代為佳：72%的Z世代屬於優秀及超優風險級別，而屬於相同風險級別的同年齡千禧世代消費者有65%。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，大眾很多時候會誤以為Z世代消費者由於新進入信貸市場，並且未有很多正面信貸還款記錄，都會屬於較高風險級別。然而，是次研究所得的數據，以及較早前進行的新獲信貸研究都顯示，這些年輕消費者的風險不一定比其他世代高。因此，金融機構應利用可靠的數據分析及技術，在協助管理信貸風險的同時，亦能把握機會吸納擁有巨大潛力的年輕消費者群。

香港約有50萬名18歲以上的Z世代成年消費者，另外有33萬將在未來6年成為成年人，並能申請信貸。