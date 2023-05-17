美股道指升逾百點　專家再警告美國債限危機

美股3大指數早段向好，道指升133點，報33,145點；標指升17點，報4,127點；以科技股為主的納指升40點，報12,384點。港股夜期報19,544點，升55點，低水17點。

區域銀行股走高，西太平洋合眾銀行漲約11%，阿萊恩斯西部銀行漲約12%。熱門中概股表現受壓，嗶哩嗶哩跌4%，百度跌3%，京東跌3%。霧芯科技跌約6%，公司第一季度營收按年下滑89%。

值得留意的是，騰訊公布業績後，其美國預託證券(ADR)折合較港股收市高水約0.7%。

美國債務上限僵局未解決之際，在固定收益領域領先全球的資產管理公司PIMCO警告，如果政治僵局持續，有部分短期美國國債的孳息率可能會升至10厘水平，屆時債市波動將會加劇。摩根資產管理則估計，隨着美國經濟步入衰退，聯儲局可能會在第三季減息。

PIMCO短期投資合管理及融資主管Jerome Schneider表示，隨着債券市場恐慌加劇，不同債券之間的息差將會擴大，部分國債的孳息率可能會飆至7厘以上，甚至達到10厘。他解釋稱，這並非PIMCO的基準情景預測，但希望提醒債市即將迎來的波動，特別是短期債券。

另一家基金公司摩根資產管理全球利率團隊主管Seamus Mac Gorain則表示，當前通脹仍然高企，只有經濟衰退才能使通脹回落。他又補充指，美國銀行業危機會加劇衰退的可能，並同意市場預期年內減息的觀點。

近日多位聯儲局官員均表態指今年內不會減息，惟市場卻完全不信服當局的言論。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注9月減息的機率逾五成，而今年底前減息的機率更高達97.2%。摩根資管看好美國債券的表現，因為其向來是對沖經濟衰退最好的工具；如果遇上較嚴重的衰退，10年期美債孳息率可能會跌穿2.5厘，即債券價格進一步上升。

至於美國的債限危機，他認為「市場經歷一段時間的壓力後會得到解決」，此期間可能會重演2011年市場波動的情景，最終推動國會處理危機，但目前很難估計具體的時間點。

另外，安聯首席經濟顧問埃利安表示，美國銀行業經歷一輪危機後，已經暫時「脫離了深切治療部(ICU)，但仍在醫院留診。」如果聯儲局再度施政失誤，這些銀行會被「送回ICU」。他認為，聯儲局不能過於急切地收緊貨幣政策，否則會導致更多領域出問題，包括非銀行類金融機構、商業房地產等。