元朗新樓獲命名擬季內開售 何文田盤周日開賣90伙
2023年05月17日 21:57
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全新盤登場，元朗洪水橋樓盤公布正式命名，部署季內出擊。何文田站項目敲定周日首輪發售90伙。另外，黃竹坑站項目有早前遭取消交易的四房單位重新沽出，惟最新成交價較兩年前低約3.5%或143萬元。
●何文田站瑜一．天海周日首輪發售90伙
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周三(17日)公布即將上載銷售安排，安排周日(21日)首輪以價單形式發售90伙及周一(22日)起招標發售20伙。該集團銷售總監封海倫表示，截至今日下午約12時，項目已接獲約2,000張入票，按價單發售單位計，超額認購約21倍。
即將以價單發售單位包括24伙一房戶、44伙兩房戶及22伙三房戶，實用面積327至960方呎，折實價由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948至32,800元，折實平均呎價約26,667元，按定價計市值逾16.5億元。
●元朗洪水橋洪安里項目正式命名為滙都
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋洪安里1號項目，周三(17日)正式命名為滙都(high park)，部署季內推出第1期。泛海執行董事關堡林表示，希望項目短期內可獲批預售，第一期滙都I有望季內推出，而第二期滙都II計劃緊接推售。該盤全數單位採用開放式廚房，定價會考慮區內同類型的屋苑。
●白石角University Hill單日沽3伙 共涉3,217萬元
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill系列，周三(17日)以招標形式售出3伙，共涉3,217.8萬元。其中，項目2B期的6座11樓A5室，實用面積771方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,480.5萬元，呎價約19,202元。同時，項目2A期的5B座1樓B2室為實用面積381方呎的兩房戶，連269方呎花園，以848萬元成交，呎價約22,257元。
●西南九龍維港滙單日沽兩伙 月內累沽16伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周三(17日)再沽出2伙，5月至今累計已錄得16宗成交，套現逾3億元。項目最新沽出的單位包括維港滙I的1座5樓B室，實用面積948方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價2,847萬元，呎價約30,032元。
●將軍澳海茵莊園周日賣8伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周三(17日)上載銷售安排，將於周日(21日)分別以價單形式發售3伙及招標賣5伙平台特色戶。發展商表示，該盤於本月至今已累售17伙，套現逾7,700萬元。
●黃竹坑站晉環四房重新沽出 成交價較兩年低3.5%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(16日)重新沽出早前遭終止交易的1A座11樓A室，為實用面積1,135方呎的四房單位，最新成交價為3,924.7萬元，呎價約34,579元。資料顯示，該單位曾於2021年5月以4,068.2萬元賣出，最新成交價已下跌約3.5%。
●大埔白石角嘉熙下周一起招標發售1伙複式戶
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，上載最新銷售安排，安排下周一(22日)起招標發售1伙複式戶，為第7座地下及一樓複式B室，實用面積1,056方呎，下層設客飯廳，外連274方呎花園，上層提供3間睡房。招標期由5月22日起至5月31日。
●啟德天瀧首錄交易告吹
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及華懋集團等六大發展商合作發展的啟德天瀧，新近錄得首宗交易告吹個案。項目的2座19樓B室，為實用面積1,002方呎的三房戶，原本於本月8日以3,301萬元沽出，當時成交呎價約32,944元，惟據成交紀錄冊顯示，該宗交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展。撇除上述個案，項目由月內至今累沽14伙，吸金逾6.8億元。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄447宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得447宗終止買賣個案，佔成交量845宗約53%，而涉及總成交金額逾67億元。最新錄得的個案為1B座12樓C室，為實用面積534方呎的兩房單位，原本於2021年6月以1,060.3萬元沽出，當時呎價約19,856元，惟交易已於周二(16日)終止。