元朗新樓獲命名擬季內開售　何文田盤周日開賣90伙

全新盤登場，元朗洪水橋樓盤公布正式命名，部署季內出擊。何文田站項目敲定周日首輪發售90伙。另外，黃竹坑站項目有早前遭取消交易的四房單位重新沽出，惟最新成交價較兩年前低約3.5%或143萬元。

●何文田站瑜一．天海周日首輪發售90伙

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周三(17日)公布即將上載銷售安排，安排周日(21日)首輪以價單形式發售90伙及周一(22日)起招標發售20伙。該集團銷售總監封海倫表示，截至今日下午約12時，項目已接獲約2,000張入票，按價單發售單位計，超額認購約21倍。

即將以價單發售單位包括24伙一房戶、44伙兩房戶及22伙三房戶，實用面積327至960方呎，折實價由798.91萬至3,007.79萬元，折實呎價21,948至32,800元，折實平均呎價約26,667元，按定價計市值逾16.5億元。

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●黃竹坑站晉環四房重新沽出 成交價較兩年低3.5%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(16日)重新沽出早前遭終止交易的1A座11樓A室，為實用面積1,135方呎的四房單位，最新成交價為3,924.7萬元，呎價約34,579元。資料顯示，該單位曾於2021年5月以4,068.2萬元賣出，最新成交價已下跌約3.5%。

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