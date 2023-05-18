香港電腦學會：ChatGPT勢掀金融科技發革

最近最熱門的科技話題，當非ChatGPT莫屬。ChatGPT是一種人工智能可以用人類語言和人對話的工具，而它比一般搜索引擎優勝之處，回覆的不是一個個分散的搜索結果，而是生成出一篇像人一樣的對話。儘管答案有時錯誤連篇，但整篇文章看起來非常專業。

ChatGPT的應用非常廣泛，例如可以創作詩篇、小說、甚至劇本，亞馬遜上已經有整本用ChatGPT寫成的小說，也有配上插圖的兒童繪本，更有學生用來做功課及寫論文。雖然本港已有大學發出指引，此舉將被視為「抄襲」，但也有外國大學鼓勵，甚至要求學生必須使用ChatGPT做功課；有報道甚至指出，ChatGPT不僅通過了美國頂尖大學的MBA考試，更通過美國執業醫生資格試(USMLE)。

此外，程式員可以利用ChatGPT修改有問題的代碼，甚至直接編寫高質量的代碼；GitHub就透露有多達70%的用戶，使用類似的人工智能工具Copilot去開發程式。其他應用尚包括編寫商業計劃書、宣傳軟文、客戶通訊等。

回覆加速 提供投資建議

引伸到金融科技領域，ChatGPT大概可以應用到以下範疇。其中，最明顯是應用在聊天機械人(Chatbot)。現在應對客戶查詢，不少機構已在第一線應用人工智能機械人回答，既可縮短客戶等待時間，又可為銀行節省人力成本。當人工智能機械人被訓練得愈來愈成熟時，能夠處理的查詢，就可從簡單的提供資訊，發展到帳戶查詢，以至轉帳付款交易，和更複雜的服務。

至於能提供投資服務的智能投資顧問(Robo Advisor)，就可透過分析客戶的投資目標、風險胃納、投資喜好等，為客戶制訂最優化的理財計劃，並且創建一個適合的投資組合，透過人工智能以一個更量化、更科學化的方法，幫助機構服務理財客戶。

慎防私隱外洩網絡攻擊

除應用外，ChatGPT也將為金融科技帶來風險，首先，會有私隱和數據外洩的風險。現在的ChatGPT是由科技初創企業OpenAI提供，用戶向ChatGPT查詢時，要將自己的問題、提示、前設資料等上傳，然後人工智能系統才會回覆答案，並可能要提供更多跟進資料，讓人工智能不斷改善答案。但這些上傳資料，乃儲存在OpenAI的數據庫中，而該公司並無對用家提供私隱和數據保障的承諾。

其次，網絡攻擊的次數可能因而增加。由於ChatGPT可用於編寫代碼、電郵等，所以黑客就可用以生成網絡攻擊軟件，或用來編寫出更完美的釣魚電郵等，甚至能模仿某位銀行總裁的行文風格，讓接收者難辨真偽而受騙。

此外，ChatGPT的回覆是基於訓練和推理材料，所以有時由於提示不適當，而產生錯誤的回覆。所以無論是回應客戶查詢或智能投資顧問的輸出，都需相關專業人員經常抽查和核實，否則一旦誤導客戶，就會招來投訴或損失。

總而言之，ChatGPT只是一個工具，需要適當的監管和管理，才能對人提供最大的效益。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 陳頴峯