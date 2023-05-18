鄧建初：美債上限快到期　兩黨言論影響金融市場

經過多年太平盛世，政治家靜極思動，製造混亂，從中取利。世事紛擾，從中美貿易大戰、至俄烏戰爭、台海局勢、中美角力、美國通脹及國內自身問題等等，錯綜複雜多項因素，造成現今金融產品包括股票、外匯、商品、虛擬貨幣等市場亂象叢生。最多人參與的股票市場，充斥着時好時壞的消息， 急升暴跌，令炒慣單邊市模式之股民吃盡苦頭。

自從美國主打的代理人戰爭開火，加上胡亂制裁多國，卻沒有想到多年來全球一體化，你中有我、我中有你的供求關係，以致物資供應鏈嚴重缺乏。物價飆升，過去沒有處理的通脹問題更形惡化。刻不容緩，聯儲局惟有進行連串暴力加息行動，債券價格大跌，股價急挫，科技企業市值收縮，難以借貸，紛紛提款應急，個別銀行資不抵債，宣布破產倒閉。火燒連環船，連百年基業之瑞士信貸投資銀行也要被瑞士銀行收購接管。看來美國地區銀行業倒閉潮尚未完結，企業及存戶對於小型銀行不再信任，或許要經過連串收購整合，震盪才會平復下來。

一眾美國大企業為求節省成本，大量裁員，接二連三傳來的壞消息，似乎預告經濟已向下調整。不過奇怪的是，連續加息後的經濟數據，例如就業及消費物價指數等仍高踞不下，美國經濟好得令人懷疑。聯儲局奉數據為依歸，通脹猛於虎，加息行動短期仍會持續，除非經濟數據出現大倒退或銀行倒閉潮牽連廣泛，否則減息是奢望。

這邊廂銀行業危機併發，那邊廂卻又來了個債務觸及31.4萬億美元的舉債上限的重大風險。迫在眉睫，如不盡快解決，6月1日美國將會面臨債務違約，沒法支付帳單，信用破產，美元地位不保，引發金融危機。對於國內而言，美國政府會關門大吉，公務員沒有糧出等等，不過對於金融服務、執法部門及交通航空等仍可維持運作一段時間。

美國是靠借貸度日的國家，由來已久，實際上隨着GDP一路有增長，債務限額同時被不斷提高。從列根政府開始，更由於赤字擴大而拚命提高債務上限。增加債務上限，需要國會通過，而國會就是執政黨與在野黨的表演場地。民主共和兩黨，互相角力，輪流獻技，會否妥協暫時是未知之數，但根據過往歷史，最終達成協議機率甚高。然而，在兩黨互相討價還價聲中，股票市場不可能一飛沖天，只會因應兩黨言論而忽上忽落。處於此撲朔迷離的投資市場，只能採取急插時買入、反彈時食胡之低揸高沽策略為上算。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)