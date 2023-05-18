芝商所：生物燃料潮流轉向亞洲

生物燃料世界的發展速度驚人，全球產能正在加速當中，根據國際能源機構(IEA)的《2022年再生能源》報告，植物油及廢棄油原料需求預計在未來5年間上漲56%。

美國與歐洲逐漸以可再生柴油替代生物柴油和乙醇，而在印尼、新加坡和印度，預期生物柴油、可持續航空燃料(SAF)和乙醇會出現增長。新加坡一直都是生物燃料的參與者，特別是在SAF和船用燃料方面，而中國是全世界最大的廢食用油出口國。印尼規定的運輸燃料混合比例是全世界最高，而且原料大幅仰賴國內生產的棕櫚油。

廢棄物和渣滓這種原料類別包含廢食用油，將成為增長速度最快的生物燃料投入，根據IEA估計，廢棄物和渣滓在原料的總佔比將從2021年的9%，增長到2027年的13%。生物燃料投入中，廢棄物和渣滓逐漸增長的原因之一，在於黃豆種植量有其自然限制，在美國，黃豆油是生物燃料和可再生柴油的主要原料。

此外，歐盟立法也因為環境理由支持以廢棄物和渣滓油作為原料：舉例來說，廢食用油巧妙地迴避了「食物還是燃料」的辯論，因為廢食用油已經用於食物用途。

以中國廢食用油為全世界提供能源

中國的飲食文化豐富，而且用油量大。中國已經是全世界最大的廢食用油出口國，根據國際清潔交通委員會的工作文件，中國剛開始解鎖其廢棄物和渣滓原料的潛力。據估計，僅在成都市，四川火鍋每月平均製造的廢油就高達1.2萬公噸。

可再生柴油增長速度最快，可能也是需求最高的生物燃料，因為可再生柴油可用於未經改造的柴油引擎。兩年前，美國生產的生物柴油超過可再生柴油將近3倍，可再生柴油的產量不僅已經跟上生物柴油，到了2022年末，美國的可再生柴油每月產量已經超過生物柴油。

美國可再生柴油產能上升前，美國的廢食用油經常出口到新加坡轉化為可再生柴油，再重新進口到美國作為車輛燃料使用。現在美國的可再生柴油產能增加，便將廢食用油留在國內進行煉製。現在中國面對來自新加坡、歐洲和美國的競爭，爭取出口渣滓油和廢油。但隨着中國着眼碳中和，他們可能會開始將自己的廢棄物和渣滓原料留在國內進行煉製。

新加坡的可持續航空燃料和船用燃料出現大幅增長

除了歐洲和美國以外，新加坡和日本是全世界SAF的主要來源。SAF的需求增長加速，很大的原因是國際航空業碳抵換及減量計劃(CORSIA)，國際民航組織採用此倡議制，要求從業者自2021年起進行航空碳排放報告。SAF被視為脫碳的重要因素，因為航空無法以電力作為動力來源：目前仍未出現能驅動一整架飛機的電池。生物燃料製造商Neste在新加坡擴廠，預計會在近期大幅提升SAF的產能。

新加坡是繁忙的港口，目標是在2050年達到零海洋排放，並達到當地港用艇完全使用電力和生物燃料。根據Argus說法，新加坡為海上船隻供應了7萬公噸的生物燃料。

印尼持續使用棕櫚油

另外，2023年2月，印尼將生物柴油混合比例規定從B30提高到B35，進一步墊高了全世界最高的門檻。印尼使用生物燃料，除為了達到氣候目標外，亦是要保障成長中的人口不受國際石油價格波動影響，同時利用國內豐富的資源－－棕櫚油。

棕櫚油是印尼生物柴油的主要原料，而由於棕櫚油與森林砍伐的關聯，西方國家逐漸不再將其作為生物燃料的投入原料，但預估印尼不會減緩棕櫚油在生物燃料方面的用途。事實上，IEA估計，棕櫚油作為原料的淨使用量預期將持續上升到2027年，因為印尼使用量增幅會抵銷並超越歐洲的減幅。

全球生物燃料市場環境和風險不斷演變，而且漸趨複雜，市場參與者的風險與風險管理需求也水漲船高。氣候、地緣政治、供應鏈問題或其他事件都可能在任何時候影響任何商品。大豆油、玉米、乙醇、巴西大豆、廢食用油和馬來西亞棕櫚油期貨和期權都可以在芝商所交易，為整個供應鏈和全球市場提供風險管理工具。隨着供需模式持續轉變，必須在未來數月、數年內持續關注這些市場。

芝商所商品研究和產品開發經理 Emily Balsamo