道指升408點 日圓跌穿137
2023年05月18日 08:55
東網電視更多新聞短片
●踏入亞洲時段，美匯指數報102.9；港匯見7.8296；離岸人民幣(CNH)報7.0124；美元兌日圓處137.54；歐元報1.0841，英鎊報1.2481。現貨金價處1,983美元。布油報76.77美元，紐油報72.63美元。比特幣企27,350美元。道指期貨跌16點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約140點。
●道指收市報33,420點，升408點，升幅1.24%。標指收報4,158點，升48點或1.19%。納指收報12,500點，升157點或1.28%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,751點，升190點。
●紐約期油收市報每桶72.83美元，升1.97美元，升幅2.78%。倫敦布蘭特期油收報每桶76.96美元，升2.05美元，漲幅2.74%。
●紐約6月期金收市報每安士1,984.9美元，跌8.1美元，跌幅0.41%。
●英國富時指數收報7,723點，跌27點，跌幅0.36%。法國CAC指數報7,399點，跌6點或0.09%。德國DAX指數收報15,951點，升53點或0.34%。
●日本4月出口按年增長2.6%，進口跌2.3%。
●滙豐控股在香港及倫敦共回購490萬股
●IMF：新興國家通脹上升風險仍大 市場過分樂觀
●三星在華銷售創新低 或引發全面撤離中國？
●日本4月破產企業按年升25% 料破產將居高不下
●研究：Z世代信貸活動活躍 96%持有信用卡
●東方日報B1：騰訊多賺27% 逾兩年最勁
●【東方日報產評】全球經濟大洗牌 世界工廠好難捱