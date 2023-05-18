官媒：股市成交跌破萬億人幣　仍難言熊市開啟

內地官媒發表文章指，4月3日至5月10日，A股市場逐步回暖，連續24個交易日成交量突破萬億元人民幣(下同)，部分投資者情緒高漲，熱切期待牛市的到來。但緊接着，市場量能驟然變化，接連多日萎縮至9,000億元左右，部分投資者情緒又跟着跌宕起伏，擔憂就此跌入熊市。文章指，在新的資本市場生態下，有必要重新認識成交量，過度關注並不可取。

文章並指出，成交量跌破萬億元，也難言熊市的開啟。結構性行情下，部分熱點熱潮退去，板塊輪動節奏放慢，一些短期資金兌現出局，觀望情緒上升，此時交易縮量也在預期之中。隨着市場震盪調整，一旦有新的熱點脫穎而出，又將吸引大量資金返場，再度回到萬億元交易額之上。

此外，文章提到，在市場體量擴大、行情分化的背景下，僅以萬億元成交量判斷全市場走勢，固守「量增價升，量縮價跌」的投資邏輯，無異於刻舟求劍，很容易走入投資誤區。如何判斷當前A股走勢？文章指，不必過度關注短期成交數字的大小，說一千道一萬，股市長期走勢終歸還是取決於宏觀經濟基本面。

最後，文章提醒，一個理性的市場，並不在於成交量有多巨大，而在於有多少長線資金願意停留駐足，進行價值的發現和培育。對於投資者而言，應堅守長期投資、價值投資信念，做時間的朋友，共同守護健康、可持續、有價值的A股市場。