許繹彬：股市缺資金 衍生產品倉位控制上落
2023年05月18日 10:27
東網電視更多新聞短片
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周港股在缺乏方向及資金下曾出現四連跌，由大約21,000點附近下調至約19,600點。普遍投資者認為直插19,400點的機會遠比升穿20,000點為高而忍手觀望，至於進取的投資者，儘管可能未敢沽空，但亦會在衍生產品市場(如買入熊證、沽期指或買入認沽期權)等，靜待大市下跌而獲利。
不過，股票市場往往是這樣，又一次應驗「全世界睇淡，必有反彈」的定律，周二(16日)下午巿場突然傳出上交所將會召開「滬市金融業專題座談會」，討論促進金融業估值提升。消息一出，股王騰訊(00700)與美團(03690)突然聯手發難，再配合部分近日熱門話題股「中特估」(如內銀、內險及石油股)的助燃下，大市又突然在無聲無色中由跌轉升，由淡靜頓時變得熱鬧，更一度重返20,000點以上，但可惜只是「到此一遊」，很快便回落至20,000點樓下，後勁不繼。周三(17日)在人民幣兌美元突然穿7算以下，加上內房及物管股下挫拖累下，大市更將早前升幅完全消化，再次跌穿19,600點，情況再次令人擔憂。
筆者表示，港股在缺乏成交下，衍生產品倉位均有可能左右大市走勢，更因此而有機會出現單日轉向，正如早兩個交易日，大市在一致看淡的情況下，衍生產品市場的倉位全屬做淡亦屬正常。從歴史紀錄來看，往往當倉位一面倒時，均會令大市出現單日反向的情況，這反向亦根本不可以用有走勢或轉勢可言，只是在一面倒傾向持淡倉時，便會承接一個不好消息，出現夾倉的情況。
筆者認為，大市成交量不斷萎縮，夾倉那天只有1,000多億港元，而翌日成交量就回落至800多億元，無以為繼，可見信心依然薄弱。如成交量一直未有增多，仍未可積極進攻，建議投資者視上次低位19,500點作支持區，在此水平買入反彈性較強的股份，短炒博反彈，但在低成交下要過20,200點的機會相信仍有點難度，因而仍要堅守短炒為主。