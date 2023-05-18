許繹彬：股市缺資金　衍生產品倉位控制上落

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周港股在缺乏方向及資金下曾出現四連跌，由大約21,000點附近下調至約19,600點。普遍投資者認為直插19,400點的機會遠比升穿20,000點為高而忍手觀望，至於進取的投資者，儘管可能未敢沽空，但亦會在衍生產品市場(如買入熊證、沽期指或買入認沽期權)等，靜待大市下跌而獲利。

筆者表示，港股在缺乏成交下，衍生產品倉位均有可能左右大市走勢，更因此而有機會出現單日轉向，正如早兩個交易日，大市在一致看淡的情況下，衍生產品市場的倉位全屬做淡亦屬正常。從歴史紀錄來看，往往當倉位一面倒時，均會令大市出現單日反向的情況，這反向亦根本不可以用有走勢或轉勢可言，只是在一面倒傾向持淡倉時，便會承接一個不好消息，出現夾倉的情況。

筆者認為，大市成交量不斷萎縮，夾倉那天只有1,000多億港元，而翌日成交量就回落至800多億元，無以為繼，可見信心依然薄弱。如成交量一直未有增多，仍未可積極進攻，建議投資者視上次低位19,500點作支持區，在此水平買入反彈性較強的股份，短炒博反彈，但在低成交下要過20,200點的機會相信仍有點難度，因而仍要堅守短炒為主。