【產經直播】跟北水撈底　業績期博科指ETF？

港股經歷上日急挫逾400點後反彈，恒指周四(18日)半日升217點，報19,777點。內地投資者昨日積極撈底，港股通昨淨流入近68億港元，創一個月單日新高，有咩啟示？

人民幣走勢亦左右中港股市，昨日人岸及離岸價價均曾跌穿7算，為今年來首次。有分析指內地近期經濟數據轉弱，市場憂慮復甦動力不足，因而惹來減息揣測，對A股走勢孰好孰壞？

外圍方面，美國債務違約危機有望解除，總統拜登及眾議院議長麥卡錫談判取得進展，雙方有望於周末就提升債務上限達成共識。消息帶動美股隔晚反彈，三大指數齊彈超過1%，美股後市會點走？

市場樂觀情緒亦帶動國際油價反彈近3%。美國能源資料署數據顯示，上周原油庫存增加500萬桶，市場原來預期減少90萬桶。但美國債務違約危機有望化解，抵銷原油庫存增加帶來利淡因素。國際能源署(IEA)日前預計下半年原油供不應求，需求會比供應每日多出近200萬桶，今年原油需求增長料亦六成來自中國。油價走勢長遠向好？近期美國大型石油天然氣公司調整不少，可否趁低吸納？股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡披露首季增持西方石油，跟住買得唔得？

受美元上升拖累，金價繼續回吐，紐約6月期金收市報每安士1,984.9美元，跌8.1美元，跌幅0.41%。下跌空間仲有幾大？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》今日(18日)中午12時30分直播，訊匯證券行政總裁沈振盈，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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